СТАРТОВАЛ КОНКУРС ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ «ЧИСТЫЙ ГОРОД» – 2026

Сухум. 4 мая 2026 г. Абхазия-Информ. Администрация города Сухум объявляет о начале конкурса по благоустройству «Чистый город» – 2026 г., посвященного 2510-летию основания города Сухум.

– «Самый благоустроенный район»;

– «Лучший Сухумский дворик – 2026»;

– «Лучший школьный и детсадовский двор»;

– «Лучший двор, благоустроенный с активным участием жителей»;

– «Лучший двор ведомственного жилищного фонда»;

– «Самая благоустроенная территория предприятия».

В Конкурсе могут принять участие жители города, а также коллективы предприятий, организаций, арендаторов, школ, детских дошкольных учреждений, объектов здравоохранения, учреждений культуры, ведомственного жилищного фонда, подавшие заявку в конкурсную комиссию.

Победители конкурса поощряются выделением средств на выполнение работ по дальнейшему благоустройству территорий, а также призами и подарками.

Заполнить заявку можно в Администрации города и в районных Управах.

Контактная информация: Администрация города пр-т Леона, 17 тел: 226-03-47 (Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. )

Управа №1 Кодорское шоссе, д.1 тел: 226-37-81

Управа №2 ул. Воронова, 36 тел: 226-71-26

Управа №3 пр-т Аиааира, 186, д.1 тел: 226-44-32

Управа №4 ул. Эшба, 169 тел: 226-61-88

Управа №5 ул. Агрба, д.3 тел: 226-43-22