СТАРТОВАЛ КОНКУРС ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ «ЧИСТЫЙ ГОРОД» – 2026
Сухум. 4 мая 2026 г. Абхазия-Информ. Администрация города Сухум объявляет о начале конкурса по благоустройству «Чистый город» – 2026 г., посвященного 2510-летию основания города Сухум.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
– «Самый благоустроенный район»;
– «Лучший Сухумский дворик – 2026»;
– «Лучший школьный и детсадовский двор»;
– «Лучший двор, благоустроенный с активным участием жителей»;
– «Лучший двор ведомственного жилищного фонда»;
– «Самая благоустроенная территория предприятия».
В Конкурсе могут принять участие жители города, а также коллективы предприятий, организаций, арендаторов, школ, детских дошкольных учреждений, объектов здравоохранения, учреждений культуры, ведомственного жилищного фонда, подавшие заявку в конкурсную комиссию.
Победители конкурса поощряются выделением средств на выполнение работ по дальнейшему благоустройству территорий, а также призами и подарками.
Заполнить заявку можно в Администрации города и в районных Управах.
Контактная информация: Администрация города пр-т Леона, 17 тел: 226-03-47 (Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.)
Управа №1 Кодорское шоссе, д.1 тел: 226-37-81
Управа №2 ул. Воронова, 36 тел: 226-71-26
Управа №3 пр-т Аиааира, 186, д.1 тел: 226-44-32
Управа №4 ул. Эшба, 169 тел: 226-61-88
Управа №5 ул. Агрба, д.3 тел: 226-43-22
