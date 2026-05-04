ПЛАН ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА ДЕНЬ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Сухум. 4 мая 2026 г. Абхазия-Информ. В Администрации города Сухум под председательством главы Тимура Агрба прошло совещание по подготовке празднования 9 мая – 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Присутствовали также заместители главы Константин Тарба и Инал Авидзба. На совещание пригласили все ответственные службы столичной администрации, а также представителей Минобороны, МВД, «Дома Москвы», «Россотрудничества», участвующих в организации праздничных мероприятий.

В связи с реконструкцией набережной основные мероприятия переносятся на площадь Свободы.

План праздничных мероприятий, посвящённых 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

8 мая в 16:00 откроется выставка советского плаката «Победа» в Центральном выставочном зале.

9 мая

С 8:00 до 11:00 – возложение цветов у памятника Неизвестному солдату

В 9:30 – стартуют участники велопробега «Спасибо за Победу!» от Госмузея боевой славы им. В. Ардзинба

В 10:00 – сбор участников акции «Бессмертный полк» у Абхазского драмтеатра им. С. Чанба

С 10:30 до 15: 00 – на пляже «Айтар» пройдет забег «Рекорд Победы».

В 11:00 – на площади Свободы состоится военный парад. По его завершении по площади пройдет колонна «Бессмертного полка».

В 13:00 – начнется концерт «Победный май»

В 16:00 у Абхазского драмтеатра состоится праздничный концерт, организованный «Домом Москвы в Сухуме».