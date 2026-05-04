В СУХУМСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ №2 ПРОШЛО МЕРОПРИЯТИЕ К ЮБЛЕЮ С.П. ДБАР
Сухум. 4 мая 2026 г. Абхазия-Информ. На базе филиала «Средняя школа №2 им. А. С. Пушкина» состоялось памятное мероприятие, посвящённое юбилею Сергея Платоновича Дбар.
В ходе мероприятия дети рассказывали о его жизни и заслугах, читали стихи и подготовили выступления.
Программа прошла очень тепло и трогательно, оставив глубокий отклик в сердцах всех присутствующих, сообщает Управление образования столичной администрации.
Особую атмосферу мероприятию придали искренние слова гостей, которые знали Сергея Платоновича. Такие встречи помогают сохранить память о выдающихся людях и передать её подрастающему поколению.
На мероприятии присутствовали супруга Сергея Платоновича – Римма Шония и его внучка Екатерина Дбар, учащаяся средней школы №2.
