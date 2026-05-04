ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ МИНОБОРОНЫ ГОТОВЯТСЯ К ПАРАДУ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
Сухум. 4 мая 2026 г. Абхазия-Информ. Военнослужащие Минобороны готовятся к торжественному прохождению, посвящённому 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В этом году в торжественном мероприятии примут участие более 700 человек.
В состав парадных расчетов вошли представители следующих ведомств: Министерство обороны Республики Абхазия; Государственная служба охраны; Министерство внутренних дел; Министерство по чрезвычайным ситуациям; Государственный таможенный комитет; 7-я объединённая военная база Министерства обороны Российской Федерации; Пограничное управление ФСБ России в Республике Абхазия.
Также в параде Победы будет задействована военная техника и авиация.
Торжественное прохождение, посвященное празднованию 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., состоится 9 мая на Площади Свободы.
