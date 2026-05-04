СУХУМСКИЕ ШАХМАТИСТЫ – ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ ШАХМАТНОГО ТУРНИРА «OPEN SOCHI SPRING»
Сухум. 4 мая 2026 г. Абхазия-Информ. С 1 по 3 мая в городе Сочи, на базе спортивного комплекса «Юг Спорт», состоялся шахматный турнир «Open Sochi spring». В соревнованиях приняли участие юные шахматисты из сухумской шахматной школы имени Анатолия Карпова.
В дисциплине рапид:
Среди мальчиков: 1 место – Катиба Сандро, 2 место – Губаз Нарсоу, 3 место – Назаренко Марк.
Среди девочек: 2 место – Гургулиа Александра.
В дисциплине классическая игра:
Среди мальчиков: 1 место – Джопуа Владислав.
Среди девочек: 1 место – Сакания Сания.
Тренировку и подготовку юных спортсменов осуществлял инструктор Международной шахматной федерации (FIDE) Отар Хурхумал.
Последнее от Super User
- МЕЖДУНАРОДНЫЕ СБОРЫ И АТТЕСТАЦИЯ АБХАЗСКИХ КАРАТИСТОВ
- ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ МИНОБОРОНЫ ГОТОВЯТСЯ К ПАРАДУ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
- В СУХУМСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ №2 ПРОШЛО МЕРОПРИЯТИЕ К ЮБЛЕЮ С.П. ДБАР
- ПЛАН ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА ДЕНЬ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
- СТАРТОВАЛ КОНКУРС ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ «ЧИСТЫЙ ГОРОД» – 2026