ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
СУХУМСКИЕ ШАХМАТИСТЫ – ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ ШАХМАТНОГО ТУРНИРА «OPEN SOCHI SPRING»

Новости Понедельник, 04 мая 2026 18:16
СУХУМСКИЕ ШАХМАТИСТЫ – ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ ШАХМАТНОГО ТУРНИРА «OPEN SOCHI SPRING»

Сухум. 4 мая 2026 г. Абхазия-Информ. С 1 по 3 мая в городе Сочи, на базе спортивного комплекса «Юг Спорт», состоялся шахматный турнир «Open Sochi spring». В соревнованиях приняли участие юные шахматисты из сухумской шахматной школы имени Анатолия Карпова.

По результатам турнира, среди участников сухумской школы были определены следующие победители и призеры:

В дисциплине рапид:

Среди мальчиков: 1 место – Катиба Сандро, 2 место – Губаз Нарсоу, 3 место – Назаренко Марк.

Среди девочек: 2 место – Гургулиа Александра.

В дисциплине классическая игра:

Среди мальчиков: 1 место – Джопуа Владислав.

Среди девочек: 1 место – Сакания Сания.

Тренировку и подготовку юных спортсменов осуществлял инструктор Международной шахматной федерации (FIDE) Отар Хурхумал.

