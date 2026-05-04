МЕЖДУНАРОДНЫЕ СБОРЫ И АТТЕСТАЦИЯ АБХАЗСКИХ КАРАТИСТОВ

Сухум. 4 мая 2026 г. Абхазия-Информ. В Сухуме состоялись 60-е Международные сборы и аттестация, организованные под эгидой Всемирного союза каратэ До Шотокан Рю Казэ Ха. Официальный гость мероприятия – председатель Международной судейской коллегии WSKK 7 Дан Д. А. Кобзев (Россия).

Во Всемирном союзе каратэ были обновлены правила проведения соревнований, и семинары были направлены на их апробацию. В первой половине дня состоялись семинары, а во второй Д. А. Кобзев проводил аттестацию абхазских спортсменов. Эта работа была направлена на подготовку национальной сборной Республики Абхазия к участию в Чемпионате мира по карате, который пройдет в городе Канкун, Мексика, в следующем году.

Турнир прошел успешно, зрелищно и без инцидентов, связанных с травмами спортсменов.

Поединки участников старших категорий вызвали восхищение у зрителей и были встречены бурными аплодисментами. В соревнованиях приняли участие представители Федерации Каратэ До Шито Рю (президент Гварамия А.), Федерации Каратэ До Шотокан Республики Абхазия (президент Кураскуа Ю.) и Федерации Каратэ До Абхазии (президент Абухба А.).

Всего в сборах и аттестации приняли участие более 90 спортсменов, которые соревновались в следующих дисциплинах:

– Ката

– Кумитэ

– Двоеборье

– Командные встречи (Ката и Кумитэ)

Победители и призеры были награждены медалями, грамотами и кубками.

Первое командное место заняла сборная Федерации Каратэ До Абхазии.

Второе общекомандное место завоевала сборная Федерации Каратэ До Шито Рю.

Третье общекомандное место заняла сборная Федерации Каратэ До Шотокан Республики Абхазия.

В судействе турнира, по просьбе принимающей стороны, принял участие инспектор международных соревнований Д. А. Кобзев, который высоко оценил уровень проведения поединков.

Среди участников категории 20+ победителем стал Арлан Аляс (тренер Ахра Абухба). Второе место занял Гварамия Саид (тренер Гварамия А.). Третье место завоевал Кация Александр (тренер Кураскуа Юрий).

В возрастной категории 16-20 лет победителем стал Хаджимба Леон (тренер Ахра Абухба). Второе место занял Тарба Нестор (тренер Ахра Абухба). Третье место завоевал Гварамия Саид (тренер Гварамия А.).

В категории 14-15 лет призерами стали ученики Федерации Каратэ До Абхазии: Харчилава А., Дочия А., Джикирба Н. и Джопуа А.

Спортсмены младших возрастных категорий (6-7, 8-9, 10-11 лет) получили значительный соревновательный опыт, что позволит им в будущем претендовать на участие в национальной сборной Союза Каратэ До Шотокан Казэ Ха.

Стоит отметить, что сборная Сухума недавно приняла участие в Международном открытом Кубке стран БРИКС по карате До Шотокан Рю Казэ Ха, который прошел в Москве. Команда заняла второе общекомандное место, завоевав три золотые, восемь серебряных и три бронзовые медали. В соревнованиях приняли участие спортсмены из десяти стран и трех континентов: России, Мексики, Абхазии, Алжира, Кубы, Швеции, Германии, Латвии, Армении и Азербайджана.

Абухба А. И., тренер Управления по делам молодежи и спорта города Сухум и президент Федерации Каратэ До Абхазии, был переизбран на должность председателя Всемирного совета (Шиханкай) Союза Каратэ До Шотокан Казэ Ха на пятилетний срок.

Также обсуждаются перспективы проведения Кубка Мира этой организации в Сухуме.