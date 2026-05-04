В 2025 ГОДУ ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА СОСТАВИЛ БОЛЕЕ 3 МЛРД РУБЛЕЙ

Сухум. 4 мая 2026 г. Абхазия-Информ. В 2025 году Правительство в лице соответствующих центральных органов государственного управления выполнило различные мероприятия в сфере строительства, при этом деятельность была сосредоточена на качественном обновлении социальной инфраструктуры и создании фундамента для долгосрочного экономического роста республики.

Всего за отчетный период по заключенным государственным контрактам из различных источников было профинансировано 318 мероприятий, объем финансирования составил 3 263,4 млн руб.

В 2025 году в рамках реализации Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2023–2025 годы было профинансировано 41 мероприятие, в том числе:

32 – по объектам автодорожной инфраструктуры на сумму 1 176,2 млн руб.;

6 – по объектам водоснабжения и водоотведения городов и районов на сумму 273,4 млн руб.;

2 – по объектам энергетической отрасли на сумму 43,6 млн руб.;

по одному объекту здравоохранения на сумму 486,1 млн руб.

По всем указанным мероприятиям велись строительно-монтажные работы. Из них завершены и приняты в эксплуатацию 29 объектов, 12 мероприятий являются переходящими на 2026 год.

Источники финансирования строительных мероприятий

Средства финансовой помощи Российской Федерации в рамках реализации Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2023-2025 годы – 41 объект на сумму 1 979,3 млн руб.

Резервные фонды президента Республики Абхазия и Кабинета Министров – 101 объект на сумму 260,4 млн руб.

Средства Республиканского бюджета, направленные на строительство, ремонт и реконструкцию объектов, согласно утвержденному перечню – 171 объект на сумму 786,2 млн руб.

Иные источники – 5 объектов на сумму 237,5 млн руб.

Всего 318 объектов на сумму 3 263,4 млн руб.

В целях повышения туристической привлекательности Республики Абхазия и в рамках реализации Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2023–2025 годы в г. Сухум и районах была осуществлена модернизация двадцати двух приоритетных объектов дорожной инфраструктуры республики с высокой проходимостью общей стоимостью 1 000 млн руб. Начаты работы по реконструкции дорожной инфраструктуры в Кодорском ущелье: устройство грунтовой автодороги, капитальный ремонт тоннеля и реконструкция мостового перехода, являющихся частью единственной автодорожной инфраструктуры, связывающей Кодорское ущелье с остальной территорией республики. Реконструкция дорожной сети в Кодорском ущелье – это не только вопрос логистики, но и стратегический приоритет обеспечения национальной безопасности.

Распределение объемов строительных работ по административно-территориальным единицам

Кроме того, в 2025 году были проведены работы на инфраструктурных и социально-значимых объектах, например:

– капитальный ремонт системы водоснабжения в г. Очамчыра, что позволило улучшить состояние муниципальной инфраструктуры и повысить качество жизни населения;

– комплекс строительно-монтажных работ по автодороге, ведущей в международный аэропорт «Сухум» им. В. Г. Ардзинба в Гулрыпшском районе (в т.ч. капитальный ремонт покрытия, организация дорожного движения и освещение автодороги), выполненный за счет средств финансовой помощи от резидента ООО «Инфраструктурное развитие»;

– строительство и введение в эксплуатацию пристройки ангиографической операционной к зданию Республиканской больницы, что позволило перейти на качественно новый уровень оказания высокотехнологичной медицинской помощи, сокращая необходимость выезда граждан за пределы республики для диагностики и лечения;

– комплекс строительно-монтажных работ по объектам культуры: Центральный выставочный зал по ул. Лакоба, д. 31 и Художественная галерея по ул. Пушкина, д. 8 в г. Сухум, выполненные за счет средств финансовой помощи Российской Федерации в целях социально-экономического развития Республики Абхазия.

Распределение строительных работ по направлениям

Автодорожная инфраструктура, благоустройство дворов и территорий – 134 мероприятия на сумму 1 601,8 млн руб.;

Здравоохранение – 2 мероприятия на сумму 557,2 млн руб.;

Водоснабжение, водоотведение, КНС, внутренние системы жилых домов – 28 мероприятий на сумму 388,8 млн руб.;

Детские площадки, спортивные объекты – 42 мероприятия на сумму 165,2 млн. руб.;

Общеобразовательные учреждения – 12 мероприятий на сумму 62,9 млн руб.;

Ремонт и реконструкция кровель жилых домов и учреждений – 60 мероприятий на сумму 238,5 млн руб.;

Расчистка и укрепление русел рек, берегоукрепительные работы – 10 мероприятий на сумму 72,2 млн руб.;

Прочие мероприятия и работы (в т.ч. объекты энергетики) – 30 мероприятий на сумму 176,7 млн руб.

Всего – 318 мероприятий на сумму 3 263,4 млн руб.

При проведении строительных работ в республике Правительством осуществляется необходимый контроль за исполнением градостроительных и строительных норм отечественного законодательства. Например, в 2025 году по 634 обращениям была проведена экспертиза проектно-сметной документации на осуществление строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, совершено 426 выездов для осмотра объектов строительства и земельных участков, предоставляемых под строительство. Работа в этом направлении будет продолжена. Кроме того, Кабинетом Министров принимаются меры по разработке и утверждению необходимых подзаконных актов к Градостроительному и строительному кодексу Республики Абхазия.

Об этом сообщает сайт КМ.

