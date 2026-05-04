Сухум. 4 мая 2026 г. Абхазия-Информ. В селе Багрыпста Гагрского района изъято 5 устройств по добыче криптовалют. Факт незаконного подключения к энергосети выявили сотрудники УУМ МОБ ОМ п. Цандрипш УВД по Гагрскому району совместно с ОБК и ТП т/п «Псоу» ГТК.

При обследовании чердачного помещения одного из домовладений в селе Багрыпста участковые уполномоченными отдела милиции поселка Цандрипш УВД по Гагрскому району и сотрудниками ОБК и ТП т/п «Псоу» таможенного комитета РА были обнаружены пять устройств для добычи криптовалют, принадлежащие гражданину Кочконяну Арменаку Артуровичу.

На момент проверки обнаруженное оборудование было подключено к электросети и находилось в рабочем состоянии, общая потребляемость подключенных к электросети аппаратов составило 1,5 кВт.

Изъятое оборудование демонтировано и изъято. Материал передан в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.