ПЛАН ЗА АПРЕЛЬ ВЫПОЛНЕН ГТК НА 101%
Новости Понедельник, 04 мая 2026 19:23
Сухум. 4 мая 2026 г. Абхазия-Информ. В апреле 2026 года при плане в размере 361,3 млн рублей таможенными органами начислено таможенных платежей 366,6 млн рублей, что больше на 5,3 млн рублей.
План за апрель выполнен на 101%.
Последнее от Super User
- В СУХУМЕ ПРОШЕЛ ВТОРОЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР «ABKHAZIA OPEN CUP» ПО КЕКУСИНКАЙ
- ФК «АПСНЫ» ОДЕРЖАЛ УВЕРЕННУЮ ПОБЕДУ НАД «ЭГРИСИ» В МЕДИАЛИГЕ
- ПОЕЗДКА МОЛОДЕЖИ АБХАЗИИ НА ДОНБАСС
- В КМ ОБСУДИЛИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
- МОРСКОЕ СООБЩЕНИЕ МЕЖДУ СОЧИ И СУХУМОМ ВОЗОБНОВИТСЯ В СЕРЕДИНЕ МАЯ