1 ИЮНЯ 2026 ГОДА СТАРТУЕТ ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ ПО ВНЕДРЕНИЮ ОНЛАЙН-КАСС
Сухум. 4 мая 2026 г. Абхазия-Информ. В Соответствии с Приказом министра по налогам и сборам от 01.04.2026 № 38 «О пилотном проекте Автоматизированной системы контроля контрольно-кассовой техники» утверждены:
• Временное положение о пилотном проекте Автоматизированной системы контроля контрольно-кассовой техники;
• Временный реестр контрольно-кассовой техники, применяющейся в пилотном проекте;
• Временные технические требования к контрольно-кассовой технике, внедряемой в рамках пилотного проекта Автоматизированной системы контроля контрольно-кассовой техники.
Все вышеуказанные документы по пилотному проекту размещены на сайте МНС РА в разделе Документы.
Онлайн-кассы и оборудование, предоставляемые в безвозмездное пользование, должны соответствовать утвержденным техническим требованиям.
ИМНС РА по районам приглашают субъектов предпринимательства принять участие в пилотном проекте, посредством вручения пригласительных уведомлений.
Налогоплательщик, не получивший пригласительное уведомление, имеет право участвовать в пилотном проекте путем направления официального письма в адрес ИМНС по месту налоговой регистрации о намерении принять участие в пилотном проекте.
Последнее от Super User
- В СУХУМЕ ПРОШЕЛ ВТОРОЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР «ABKHAZIA OPEN CUP» ПО КЕКУСИНКАЙ
- ФК «АПСНЫ» ОДЕРЖАЛ УВЕРЕННУЮ ПОБЕДУ НАД «ЭГРИСИ» В МЕДИАЛИГЕ
- ПОЕЗДКА МОЛОДЕЖИ АБХАЗИИ НА ДОНБАСС
- В КМ ОБСУДИЛИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
- МОРСКОЕ СООБЩЕНИЕ МЕЖДУ СОЧИ И СУХУМОМ ВОЗОБНОВИТСЯ В СЕРЕДИНЕ МАЯ