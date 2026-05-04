1 ИЮНЯ 2026 ГОДА СТАРТУЕТ ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ ПО ВНЕДРЕНИЮ ОНЛАЙН-КАСС

Сухум. 4 мая 2026 г. Абхазия-Информ. В Соответствии с Приказом министра по налогам и сборам от 01.04.2026 № 38 «О пилотном проекте Автоматизированной системы контроля контрольно-кассовой техники» утверждены:

• Временный реестр контрольно-кассовой техники, применяющейся в пилотном проекте;

• Временные технические требования к контрольно-кассовой технике, внедряемой в рамках пилотного проекта Автоматизированной системы контроля контрольно-кассовой техники.

Все вышеуказанные документы по пилотному проекту размещены на сайте МНС РА в разделе Документы.

Онлайн-кассы и оборудование, предоставляемые в безвозмездное пользование, должны соответствовать утвержденным техническим требованиям.

ИМНС РА по районам приглашают субъектов предпринимательства принять участие в пилотном проекте, посредством вручения пригласительных уведомлений.

Налогоплательщик, не получивший пригласительное уведомление, имеет право участвовать в пилотном проекте путем направления официального письма в адрес ИМНС по месту налоговой регистрации о намерении принять участие в пилотном проекте.