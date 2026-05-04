АВИАРЕЙСЫ ИЗ НИЖНЕГО НОВГОРОДА В СУХУМ ВОЗОБНОВЯТ С 30 МАЯ

Сухум. 4 мая 2026 г. Абхазия-Информ. Авиакомпания Nordwind совместно с авиакомпанией «Икар» возобновят рейсы из Нижнего Новгорода в Сухум с 30 мая. Об этом сообщила пресс-служба нижегородского аэропорта. Вылеты из Нижнего Новгорода запланированы один раз в неделю по субботам в 11:35, обратный рейс из Сухума отправится в 16:00. Время полета составит 3 ч 25 мин, отмечается в сообщении.