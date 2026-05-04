 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Май 2026 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

АВИАРЕЙСЫ ИЗ НИЖНЕГО НОВГОРОДА В СУХУМ ВОЗОБНОВЯТ С 30 МАЯ

Новости Понедельник, 04 мая 2026 19:29
Оцените материал
(0 голосов)
АВИАРЕЙСЫ ИЗ НИЖНЕГО НОВГОРОДА В СУХУМ ВОЗОБНОВЯТ С 30 МАЯ

Сухум. 4 мая 2026 г. Абхазия-Информ. Авиакомпания Nordwind совместно с авиакомпанией «Икар» возобновят рейсы из Нижнего Новгорода в Сухум с 30 мая. Об этом сообщила пресс-служба нижегородского аэропорта. Вылеты из Нижнего Новгорода запланированы один раз в неделю по субботам в 11:35, обратный рейс из Сухума отправится в 16:00. Время полета составит 3 ч 25 мин, отмечается в сообщении.

Как писал «Ъ-Приволжье», прямое авиасообщение между Нижним Новгородом и столицей Абхазии возобновили после многолетнего перерыва в 2025 году. Поток пассажиров на этом направлении составил 3,5 тыс. человек. На субсидирование рейсов из бюджета Нижнего Новгорода в 2025 году направили 14,8 млн руб., в 2026 году планируют направить 16,3 млн руб.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Понедельник, 04 мая 2026 19:33

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « 1 ИЮНЯ 2026 ГОДА СТАРТУЕТ ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ ПО ВНЕДРЕНИЮ ОНЛАЙН-КАСС ЖИТЕЛИ БАШКИРИИ СМОГУТ ОТПРАВИТЬСЯ ПРЯМЫМ РЕЙСОМ В СУХУМ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.