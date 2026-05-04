ЖИТЕЛИ БАШКИРИИ СМОГУТ ОТПРАВИТЬСЯ ПРЯМЫМ РЕЙСОМ В СУХУМ
Новости Понедельник, 04 мая 2026 19:34
Сухум. 4 мая 2026 г. Абхазия-Информ. Уже 7 мая стартует новая полетная программа – авиакомпания «РусЛайн» запускает прямые рейсы из Уфы в Сухум.
Так, из Сухума самолеты будут отправляться по средам, а из Уфы – по четвергам. Обслуживать маршрут будут воздушные суда Bombardier CRJ100/200, рассчитанные на 50 мест. Время в пути составит 3 часа 25 минут.
