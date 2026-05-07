ИЗ УФЫ В СУХУМ ВЫЛЕТЕЛ ПЕРВЫЙ РЕЙС
Сухум. 7 мая 2026 г. Абхазия-Информ. Авиакомпания «РусЛайн» запустила рейсы по маршруту Сухум – Уфа – Сухум, сообщили в международном аэропорту «Уфа».
Из Абхазии в Башкирию самолет вылетел 6 мая, а обратно он должен был отправиться сегодня в 9.20. Однако из-за угрозы беспилотников вылет был перенесен. Из Сухума самолет вылетел в 15.35.
Рейсы выполняются на воздушном судне Bombardier CRJ100/200, рассчитанном на 50 мест. Из Сухума самолеты летают по средам, а из Уфы – по четвергам. Время в пути составляет 3 часа 25 минут.
Полетная программа продлится до середины октября.
