ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ИЗ УФЫ В СУХУМ ВЫЛЕТЕЛ ПЕРВЫЙ РЕЙС

Новости Четверг, 07 мая 2026 17:19
Сухум. 7 мая 2026 г. Абхазия-Информ. Авиакомпания «РусЛайн» запустила рейсы по маршруту Сухум – Уфа – Сухум, сообщили в международном аэропорту «Уфа».

Из Абхазии в Башкирию самолет вылетел 6 мая, а обратно он должен был отправиться сегодня в 9.20. Однако из-за угрозы беспилотников вылет был перенесен. Из Сухума самолет вылетел в 15.35.

Рейсы выполняются на воздушном судне Bombardier CRJ100/200, рассчитанном на 50 мест. Из Сухума самолеты летают по средам, а из Уфы – по четвергам. Время в пути составляет 3 часа 25 минут.

Полетная программа продлится до середины октября.

« СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕССИИ ПАРЛАМЕНТА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ 07.05.2026 В АБХАЗИИ УЧРЕДИЛИ ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ «ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ» »
