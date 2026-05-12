 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Май 2026 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ВЫЯВЛЕН ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ В РАСПРОСТРАНЕНИИ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

Новости Вторник, 12 мая 2026 18:02
Оцените материал
(0 голосов)
ВЫЯВЛЕН ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ В РАСПРОСТРАНЕНИИ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

Сухум. 12 мая 2026 г. Абхазия-Информ. Майоров Михаил Александрович, 1983 года рождения, житель г. Сочи задержан оперативным составом наркоконтроля МВД в результате проведенных розыскных мероприятий на КПМ «Мюссера» совместно с уголовным розыском контрольного пункта милиции.

В ходе личного досмотра у задержанного были изъяты два мобильных телефона, а также документы и банковская карта. Дальнейшие оперативно-разыскные мероприятия с участием гражданина Майорова сотрудники УКОН МВД провели в Гулрыпшском районе, в лесном массиве села Мачара. При обследовании различных участков местности, где ранее были сделаны закладки для реализации наркотического средства, было изъято три аналогичных заизолированных свертка с расфасованным в целлофановые пакетики белым веществом внутри. Согласно проведенному исследованию в Экспертно-криминалистическом центре Министерства внутренних дел, изъятое вещество является наркотическим средством «метадон», общая масса исследованного наркотика составила более 6 граммов.

Преступную деятельность Михаил Майоров осуществлял через наркоканал «кот» посредством мессенджера Telegram и получал 3000 рублей за каждую сделанную закладку. По факту незаконного приобретения, хранения, перевозки с целью сбыта, а равно сбыта наркотического средства в особо крупном размере в отношении гражданина Майорова возбуждено уголовное дело, расследование которого проводит следственная группа отдела внутренних дел по Гулрыпшскому району.

Об этом сообщает сай МВД.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Вторник, 12 мая 2026 18:04

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В АБХАЗИИ ПРОХОДИТ IV МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО‑ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПЕДИАТР ЗАЯВИЛА О РОСТЕ ИНФЕКЦИЙ В АБХАЗИИ НА ФОНЕ ОТКАЗОВ ОТ ДЕТСКИХ ПРИВИВОК »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.