ВЫЯВЛЕН ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ В РАСПРОСТРАНЕНИИ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

Сухум. 12 мая 2026 г. Абхазия-Информ. Майоров Михаил Александрович, 1983 года рождения, житель г. Сочи задержан оперативным составом наркоконтроля МВД в результате проведенных розыскных мероприятий на КПМ «Мюссера» совместно с уголовным розыском контрольного пункта милиции.

В ходе личного досмотра у задержанного были изъяты два мобильных телефона, а также документы и банковская карта. Дальнейшие оперативно-разыскные мероприятия с участием гражданина Майорова сотрудники УКОН МВД провели в Гулрыпшском районе, в лесном массиве села Мачара. При обследовании различных участков местности, где ранее были сделаны закладки для реализации наркотического средства, было изъято три аналогичных заизолированных свертка с расфасованным в целлофановые пакетики белым веществом внутри. Согласно проведенному исследованию в Экспертно-криминалистическом центре Министерства внутренних дел, изъятое вещество является наркотическим средством «метадон», общая масса исследованного наркотика составила более 6 граммов.

Преступную деятельность Михаил Майоров осуществлял через наркоканал «кот» посредством мессенджера Telegram и получал 3000 рублей за каждую сделанную закладку. По факту незаконного приобретения, хранения, перевозки с целью сбыта, а равно сбыта наркотического средства в особо крупном размере в отношении гражданина Майорова возбуждено уголовное дело, расследование которого проводит следственная группа отдела внутренних дел по Гулрыпшскому району.

Об этом сообщает сай МВД.