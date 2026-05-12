В АБХАЗИИ ПРОХОДИТ IV МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО‑ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Сухум. 12 мая 2026 г. Абхазия-Информ. 13 мая исполняется 103 года со дня образования судов общей юрисдикции Республики Абхазия. К этой дате приурочено проведение IV Международной научно‑практической конференции «Правосудие в Республике Абхазия». Конференция впервые была организована в 2023 году и приурочена к 100‑летию судов общей юрисдикции Республики Абхазия. С тех пор она проводится ежегодно и служит научной площадкой, объединяющей представителей судебной системы, научного сообщества и практикующих юристов для обсуждения актуальных вопросов развития правосудия и правовой системы.

В этом году в работе конференции принимают участие около двадцати докторов юридических наук и двадцати кандидатов наук, судьи, представители государственных органов, правозащитных организаций, преподаватели высших учебных заведений, ученые и практикующие специалисты из Республики Абхазия и Российской Федерации. Среди гостей – представители Московского государственного юридического университета, Российского государственного университета правосудия им. В.М. Лебедева, Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, Саратовской государственной юридической академии, Северо‑Кавказского федерального университета и других научных и образовательных учреждений.

Работа конференции началась 12 мая. В этот день заседания прошли нескольких тематических секций: «Судебная власть: становление и тенденции развития», «Правовая система Республики Абхазия: конституционные основы и перспективы развития», а также круглый стол «Цифровизация правосудия, искусственный интеллект и информационные технологии в судебной системе».

13 мая в программе конференции секционные заседания: «Проблемы уголовного судопроизводства и судопроизводства по делам об административных правонарушениях» и «Судебная и внесудебная защита прав человека, исполнение судебных решений», «Отраслевые проблемы гражданского и административного права и процесса».

В программе конференции предусмотрены торжественные и презентационные мероприятия.

Состоится вручение ведомственных наград Верховного суда Республики Абхазия судьям и работникам аппаратов судов общей юрисдикции Республики Абхазия.

Также запланирована презентация изданий Верховного суда Республики Абхазия:

– Вестник Верховного суда Республики Абхазия, 2025 г., № 3, № 4;

– Статистический сборник судов общей юрисдикции Республики Абхазия за 2025 год;

– Бюллетень Верховного суда Республики Абхазия, 2026 г., № 1;

– Гражданский кодекс Республики Абхазия от 10 марта 1993 г. № 12.