ПРЕЗИДЕНТ ПОЗДРАВИЛ УЧАСТНИКОВ И ГОСТЕЙ IV МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Сухум. 12 мая 2026 г. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба поздравил участников и гостей IV Международной научно-практической конференции «Правосудие в Республике Абхазия». Поздравление главы государства на открытии форума зачитал первый замруководителя Администрации президента Дмитрий Шамба.

«Поздравляю вас с открытием этого значимого в жизни юридического сообщества нашей страны события, посвященного очередной годовщине образования судов общей юрисдикции.

Исторически суды всегда играли ключевую роль в обеспечении законности и правопорядка в государстве. Сегодня, в условиях стремительных изменений и новых вызовов, стоящих перед судебной системой, ваша деятельность приобретает особую значимость.

Судебная власть в Республике Абхазия является неотъемлемым элементом государственности, обеспечивая защиту интересов общества и государства, соблюдение прав и свобод граждан, неизменно следуя принципу верховенства закона.

Конференция предоставляет уникальную площадку для обмена мнениями и обсуждения актуальных вопросов развития системы правосудия в Республике Абхазия. Она также способствует укреплению взаимодействия между научным сообществом и правоприменителями, что, безусловно, будет содействовать повышению качества принимаемых судебных актов.

Желаю всем участникам конференции плодотворной работы, конструктивного диалога и успешной реализации намеченных инициатив.

Пусть принятые решения и обмен опытом послужат дальнейшему решению проблем, стоящих перед судебной властью, укреплению правосудия и правовой культуры в Республике Абхазия».

От себя первый заместитель руководителя Администрации Президента Дмитрий Шамба также поздравил участников и подчеркнул: «Ознакомившись с программой конференции, не могу не отметить приятную тенденцию: с каждым годом она собирает всё больше участников. И что особенно ценно, в программе – крайне актуальные темы и проблемы. Это означает, что организаторы и участники конференции движутся в правильном направлении».