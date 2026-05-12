В АБХАЗИИ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ БАГРАТА ШИНКУБА

Сухум. 12 мая 2026 г. Абхазия-Информ. В день 109-й годовщины со дня рождения Народного поэта Баграта Шинкуба, состоялась церемония возложения цветов к его памятнику. В торжественной церемонии приняли участие президент Бадра Гунба, вице-президент Беслан Бигвава, премьер-министр Владимир Делба, члены Правительства, а также представители научной и творческой интеллигенции.