ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

В СУХУМСКОМ МУЗУЧИЛИЩЕ ГОТОВЯТСЯ К КАПРЕМОНТУ

Новости Вторник, 12 мая 2026 17:41
В СУХУМСКОМ МУЗУЧИЛИЩЕ ГОТОВЯТСЯ К КАПРЕМОНТУ

Сухум. 12 мая 2026 г. Абхазия-Информ. Вывоз мебели и инвентаря в преддверии капитального ремонта начался в Сухумском музучилище.

«Все это стало возможным благодаря совместной работе министерств культуры Российской Федерации и Республики Абхазия», – подчеркнул глава абхазского ведомства Даур Кове.

Он отметил, что Сухумское музучилище имени Чичба – старейшее учебное заведение, которое воспитало не одно поколение знаменитых артистов.

«В музыкальном училище будет произведен не только ремонт, но и обновлены все музыкальные инструменты», – рассказал Кове.

Начальник службы технадзора УКС Михаил Куркунава добавил, что после вывоза мебели начнутся демонтажные работы. Проект предполагает отделку помещений и фасада, благоустройство территории.

Обязательства по ремонту музучилища взял на себя Минкульт России. На проект заложено 300 миллионов рублей, работы будут проходить в рамках Инвестпрограммы.

