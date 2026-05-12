В СУХУМСКОМ МУЗУЧИЛИЩЕ ГОТОВЯТСЯ К КАПРЕМОНТУ
Сухум. 12 мая 2026 г. Абхазия-Информ. Вывоз мебели и инвентаря в преддверии капитального ремонта начался в Сухумском музучилище.
«Все это стало возможным благодаря совместной работе министерств культуры Российской Федерации и Республики Абхазия», – подчеркнул глава абхазского ведомства Даур Кове.
Он отметил, что Сухумское музучилище имени Чичба – старейшее учебное заведение, которое воспитало не одно поколение знаменитых артистов.
«В музыкальном училище будет произведен не только ремонт, но и обновлены все музыкальные инструменты», – рассказал Кове.
Начальник службы технадзора УКС Михаил Куркунава добавил, что после вывоза мебели начнутся демонтажные работы. Проект предполагает отделку помещений и фасада, благоустройство территории.
Обязательства по ремонту музучилища взял на себя Минкульт России. На проект заложено 300 миллионов рублей, работы будут проходить в рамках Инвестпрограммы.
