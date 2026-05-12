 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Март 2022 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ГУНБА ЗАЯВИЛ О РОСТЕ ТОВАРООБОРОТА АБХАЗИИ И РОССИИ НА 40%

Новости Вторник, 12 мая 2026 18:06
Оцените материал
(0 голосов)
ГУНБА ЗАЯВИЛ О РОСТЕ ТОВАРООБОРОТА АБХАЗИИ И РОССИИ НА 40%

Сухум. 12 мая 2026 г. Абхазия-Информ. Отношения между Абхазией и Россией продолжают стремительно развиваться в самых различных сферах, что позволило значительно увеличить объем товарооборота более чем на 40%. Такое заявление в интервью агентству  ТАСС сделал президент Абхазии Бадра Гунба.

«Действительно, мы наблюдаем существенное развитие наших двусторонних связей. Практически во всех направлениях происходит активное укрепление сотрудничества. С 2023 по 2025 годы товарооборот между нашими странами значительно вырос, более чем на 40%, что является весьма высоким результатом. Это связано как с уровнем взаимоотношений между руководствами наших государств, так и с тесным взаимодействием на уровне ведомств, исполнительных и законодательных органов власти», – отметил в своем выступлении Гунба.

Он также подчеркнул «очень активную работу и взаимодействие общественных организаций». Обращаясь к актуальным вопросам, президент Абхазии акцентировал внимание на ключевые направления в экономиках, социальных сферах, а также на программы поддержки молодежи и образования.

«Нам не требуется установление особых отношений, поскольку они давно сложились исторически. Наиболее важной задачей для нас является создание условий для дальнейшего укрепления межличностных связей, и именно этим мы и занимаемся», – сказал Гунба.

Президент напомнил о запуске в прошлом году электрички «Диоскурия», которая соединяет курортный город Сочи (федеральная территория Сириус) с Сухумом. Этот проект также показывает высокие результаты.

«Спрос на такие инициативы велик, они создают комфорт и удобство для граждан, посещающих Абхазию. Мы планируем и в дальнейшем реализовывать ключевые проекты подобного рода», – отметил Гунба.

Полная версия интервью будет доступна в 08:00 по московскому времени 15 мая.

Прочитано 15 раз Последнее изменение Вторник, 12 мая 2026 18:10

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ПЕДИАТР ЗАЯВИЛА О РОСТЕ ИНФЕКЦИЙ В АБХАЗИИ НА ФОНЕ ОТКАЗОВ ОТ ДЕТСКИХ ПРИВИВОК МАРШРУТ ЭЛЕКТРИЧКИ МЕЖДУ СИРИУСОМ И АБХАЗИЕЙ МОГУТ ПРОДЛИТЬ ДО АЭРОПОРТА СУХУМА »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.