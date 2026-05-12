ГУНБА ЗАЯВИЛ О РОСТЕ ТОВАРООБОРОТА АБХАЗИИ И РОССИИ НА 40%

Сухум. 12 мая 2026 г. Абхазия-Информ. Отношения между Абхазией и Россией продолжают стремительно развиваться в самых различных сферах, что позволило значительно увеличить объем товарооборота более чем на 40%. Такое заявление в интервью агентству ТАСС сделал президент Абхазии Бадра Гунба.

«Действительно, мы наблюдаем существенное развитие наших двусторонних связей. Практически во всех направлениях происходит активное укрепление сотрудничества. С 2023 по 2025 годы товарооборот между нашими странами значительно вырос, более чем на 40%, что является весьма высоким результатом. Это связано как с уровнем взаимоотношений между руководствами наших государств, так и с тесным взаимодействием на уровне ведомств, исполнительных и законодательных органов власти», – отметил в своем выступлении Гунба.

Он также подчеркнул «очень активную работу и взаимодействие общественных организаций». Обращаясь к актуальным вопросам, президент Абхазии акцентировал внимание на ключевые направления в экономиках, социальных сферах, а также на программы поддержки молодежи и образования.

«Нам не требуется установление особых отношений, поскольку они давно сложились исторически. Наиболее важной задачей для нас является создание условий для дальнейшего укрепления межличностных связей, и именно этим мы и занимаемся», – сказал Гунба.

Президент напомнил о запуске в прошлом году электрички «Диоскурия», которая соединяет курортный город Сочи (федеральная территория Сириус) с Сухумом. Этот проект также показывает высокие результаты.

«Спрос на такие инициативы велик, они создают комфорт и удобство для граждан, посещающих Абхазию. Мы планируем и в дальнейшем реализовывать ключевые проекты подобного рода», – отметил Гунба.

Полная версия интервью будет доступна в 08:00 по московскому времени 15 мая.