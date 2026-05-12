МАРШРУТ ЭЛЕКТРИЧКИ МЕЖДУ СИРИУСОМ И АБХАЗИЕЙ МОГУТ ПРОДЛИТЬ ДО АЭРОПОРТА СУХУМА

Сухум. 12 мая 2026 г. Абхазия-Информ. Маршрут электрички между Сириусом и Абхазией «Диоскурия» могут продлить до аэропорта Сухума. Об этом сообщил президент республики Бадра Гунба.

«У нас есть такие планы – расширение географии по территории Абхазии. В первую очередь мы пытаемся расширить зону работы «Диоскурии» до Сухумского аэропорта. Это очень важно и удобно», – сказал Бадра Гунба ТАСС.