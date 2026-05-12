В АБХАЗИЮ ОТПРАВЛЕНА ПЕРВАЯ В ЭТОМ ГОДУ ПАРТИЯ ВОЛОГОДСКОГО МОРОЖЕНОГО

Сухум. 12 мая 2026 г. Абхазия-Информ. Россельхознадзор выдал ветеринарный сертификат на 7,2 тонны мороженого, предназначенного для отправки в Гагру. В партию вошли 53 наименования: ванильное мороженое в вафельном стаканчике (363 кг), ванильный пломбир во взбитой шоколадной глазури (340 кг) и сливочное эскимо с ароматом карамели, вареной сгущенкой в молочно-шоколадной глазури с миндалем и бисквитной крошкой (307 кг).

Меньше всего в этой партии оказалось замороженного фруктового десерта с кусочками манго (33 кг).

Для сравнения: в течение всего прошлого года Абхазия получила 8,1 тонны вологодского мороженого.

Всего же Вологда экспортирует мороженое в 5 стран: в Абхазию, Израиль, Китай, Монголию и Сенегал. В этом году за границу уехала 141 тонна холодного десерта.