В АБХАЗИИ СТАРТУЕТ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР ПО ФУТБОЛУ СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ ПАМЯТИ ВЛАДИСЛАВА АРДЗИНБА
Сухум. 12 мая 2026 г. Абхазия-Информ. 13 мая в Абхазии стартует международный турнир по футболу среди ветеранов, посвященный памяти первого Президента Республики Абхазия Владислава Ардзинба. Турнир пройдет на стадионе «Учхоз» имени Варлама Лакрба. Торжественное открытие соревнований состоится в 11:00.
В турнире ожидается участие шести команд: сборной Республики Южная Осетия, ЛФК «Ветераны» из Ростовской области, ФК «Арсенал» из Ленинградской области, ФК «Ерцаху» (Очамчыра), ФК «Киараз» (Пицунда) и ЛФК «Рубин» (Сухум).