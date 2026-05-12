Сухум. 12 мая 2026 г. Абхазия-Информ. В Очамчырском районе прошла ярмарка вакансий «Найди свою работу», площадкой для которой стал гостинично-оздоровительный комплекс «Черноморская жемчужина». Мероприятие объединило работодателей, представителей районной администрации и жителей, заинтересованных в трудоустройстве и профессиональной реализации.

Организатором выступил Государственный комитет по делам молодежи и спорта. Поддержку в проведении оказали администрация Очамчырского района, профильные отделы культуры, молодежи и спорта, а также руководство комплекса.

В рамках ярмарки работодатели представили актуальные вакансии в сферах образования, здравоохранения, культуры и других отраслях. Участники смогли в прямом формате пообщаться с представителями организаций, узнать об условиях работы, требованиях к кандидатам и перспективах трудоустройства.

Как отметили организаторы, ключевая задача проекта – создать эффективную площадку для взаимодействия работодателей и соискателей, сделав процесс поиска работы более доступным и открытым.

Заведующая отделом культуры Амра Булискерия подчеркнула значимость подобных инициатив для молодежи и жителей района.

«Важно, чтобы люди видели возможности для профессионального роста у себя дома. Такие встречи помогают работодателям и соискателям быстрее находить друг друга», – сказала она.