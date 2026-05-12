В РЕСПУБЛИКЕ СТАРТОВАЛ КУЛЬТУРНЫЙ МАРАФОН МОЛОДЫХ ХУДОЖНИКОВ

Сухум. 12 мая 2026 г. Абхазия-Информ. Республиканский культурный марафон «Весна в Абхазии» объединил молодых художников со всех районов страны. В рамках проекта начинающие авторы представляют свои творческие работы на выставочных площадках республики.

В Сухуме экспозиция развернулась на территории Сухумской крепости при содействии Госкомитета РА по дерам молодежи и спорта и Управления по делам молодежи и спорта столичной администрации. В районах выставки проходят в Домах культуры.

Как отметил заместитель председателя Госкомитета Роман Цкуа, главная цель марафона – поддержка талантливой молодежи, создание пространства для творческого общения и обмена опытом между художниками из разных районов Абхазии.

По его словам, подобные проекты помогают молодым авторам заявить о себе, раскрыть потенциал и получить возможность для дальнейшего развития.

Выставки будут работать до 15 мая.