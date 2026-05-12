В РЕСПУБЛИКЕ СТАРТОВАЛ КУЛЬТУРНЫЙ МАРАФОН МОЛОДЫХ ХУДОЖНИКОВ
Сухум. 12 мая 2026 г. Абхазия-Информ. Республиканский культурный марафон «Весна в Абхазии» объединил молодых художников со всех районов страны. В рамках проекта начинающие авторы представляют свои творческие работы на выставочных площадках республики.
В Сухуме экспозиция развернулась на территории Сухумской крепости при содействии Госкомитета РА по дерам молодежи и спорта и Управления по делам молодежи и спорта столичной администрации. В районах выставки проходят в Домах культуры.
Как отметил заместитель председателя Госкомитета Роман Цкуа, главная цель марафона – поддержка талантливой молодежи, создание пространства для творческого общения и обмена опытом между художниками из разных районов Абхазии.
По его словам, подобные проекты помогают молодым авторам заявить о себе, раскрыть потенциал и получить возможность для дальнейшего развития.
Выставки будут работать до 15 мая.
Последнее от Super User
- В СУХУМЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ НАБЕРЕЖНОЙ
- ВЛАДИСЛАВ ДЖОПУА – ПОБЕДИТЕЛЬ ТУРНИРА ПО БЫСТРЫМ ШАХМАТАМ
- СБОРНАЯ КОМАНДА СУХУМА УЧАСТВОВАЛА В ОТКРЫТОМ ТУРНИРЕ ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ «ПУТЬ ЧЕМПИОНА»
- ЗОЛОТО И СЕРЕБРО У АБХАЗСКИХ ТЯЖЕЛОАТЛЕТОВ
- В ОЧАМЧЫРСКОМ РАЙОНЕ ПРОШЛА ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ «НАЙДИ СВОЮ РАБОТУ»