ЗОЛОТО И СЕРЕБРО У АБХАЗСКИХ ТЯЖЕЛОАТЛЕТОВ

Сухум. 12 мая 2026 г. Абхазия-Информ. В Сочи состоялся Открытый чемпионат города по тяжелой атлетике, приуроченный к празднованию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В соревнованиях приняли участие около 85 тяжелоатлетов, представлявших шесть команд из городов Краснодарского края и Республики Абхазия: Сочи, Адлера, Дагомыса и Сухума.

Сухумскую команду составили спортсмены секции тяжелой атлетики Управления по делам молодежи и спорта. Юные тяжелоатлеты показали очень хороший результат и завоевали 2 первых и одно второе место.

В весовой категории до 61 килограмма победителем стал Мишелия Султан, который, несмотря на юный возраст (спортсмен младше своих соперников на два года), показал выдающиеся результаты. В упражнении рывок он поднял 32 килограмма, в толчке – 38, что в сумме составило 70 килограммов.

В категории до 49 килограммов первое место занял Чижик Георгий, который показал результат, близкий к нормативу кандидата в мастера спорта России. В рывке он поднял 55 килограммов, в толчке – 73, что в сумме составило 128 килограммов.

В весовой категории свыше 100 килограммов серебряную медаль завоевал Носковец Святослав, продемонстрировав упорную борьбу и высокий уровень физической подготовки.

Команду подготовили мастера спорта СССР Кутелия Томаз и Кутелия Джамбулат.