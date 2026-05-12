 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Март 2022 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

СБОРНАЯ КОМАНДА СУХУМА УЧАСТВОВАЛА В ОТКРЫТОМ ТУРНИРЕ ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ «ПУТЬ ЧЕМПИОНА»

Новости Вторник, 12 мая 2026 18:31
Оцените материал
(0 голосов)
СБОРНАЯ КОМАНДА СУХУМА УЧАСТВОВАЛА В ОТКРЫТОМ ТУРНИРЕ ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ «ПУТЬ ЧЕМПИОНА»

Сухум. 12 мая 2026 г. Абхазия-Информ. В Черкесске прошёл Открытый турнир по вольной борьбе под названием «Путь Чемпиона». В мероприятии приняла участие сборная команда Сухума, представляющая секцию вольной борьбы Управления по делам молодёжи и спорта. Общее количество участников составило более 430 спортсменов из различных регионов, включая Армению, Турцию, Карачаево-Черкесскую Республику, Ногайский район, Краснодар, Москву, Чеченскую Республику, Кабардино-Балкарскую Республику, Республику Адыгея и Республику Абхазия.

По результатам турнира сборная команда города Сухум завоевала 4 золотые медали и 3 бронзовые награды.

Победителями в своих весовых категориях стали:

– Кархалава Дамей (до 55 кг);

– Фет-оглы Абазг (до 44 кг);

– Хагба Осман (до 48 кг);

– Какубава Кемал (до 48 кг).

Бронзовые медали получили:

– Килба Давид (до 43 кг);

– Квициния Данат (до 71 кг);

– Когония Нарт (до 44 кг).

Дополнительно сборная команда города Сухум заняла третье место в общекомандном зачёте.

Тренерский состав сборной команды города Сухум по вольной борьбе: Берая Игорь, Хашба Мераб, Алабян Размик, Бороловец Виктор.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Вторник, 12 мая 2026 18:36

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ЗОЛОТО И СЕРЕБРО У АБХАЗСКИХ ТЯЖЕЛОАТЛЕТОВ ВЛАДИСЛАВ ДЖОПУА – ПОБЕДИТЕЛЬ ТУРНИРА ПО БЫСТРЫМ ШАХМАТАМ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.