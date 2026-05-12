СБОРНАЯ КОМАНДА СУХУМА УЧАСТВОВАЛА В ОТКРЫТОМ ТУРНИРЕ ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ «ПУТЬ ЧЕМПИОНА»

Сухум. 12 мая 2026 г. Абхазия-Информ. В Черкесске прошёл Открытый турнир по вольной борьбе под названием «Путь Чемпиона». В мероприятии приняла участие сборная команда Сухума, представляющая секцию вольной борьбы Управления по делам молодёжи и спорта. Общее количество участников составило более 430 спортсменов из различных регионов, включая Армению, Турцию, Карачаево-Черкесскую Республику, Ногайский район, Краснодар, Москву, Чеченскую Республику, Кабардино-Балкарскую Республику, Республику Адыгея и Республику Абхазия.