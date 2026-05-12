СБОРНАЯ КОМАНДА СУХУМА УЧАСТВОВАЛА В ОТКРЫТОМ ТУРНИРЕ ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ «ПУТЬ ЧЕМПИОНА»
Сухум. 12 мая 2026 г. Абхазия-Информ. В Черкесске прошёл Открытый турнир по вольной борьбе под названием «Путь Чемпиона». В мероприятии приняла участие сборная команда Сухума, представляющая секцию вольной борьбы Управления по делам молодёжи и спорта. Общее количество участников составило более 430 спортсменов из различных регионов, включая Армению, Турцию, Карачаево-Черкесскую Республику, Ногайский район, Краснодар, Москву, Чеченскую Республику, Кабардино-Балкарскую Республику, Республику Адыгея и Республику Абхазия.
По результатам турнира сборная команда города Сухум завоевала 4 золотые медали и 3 бронзовые награды.
Победителями в своих весовых категориях стали:
– Кархалава Дамей (до 55 кг);
– Фет-оглы Абазг (до 44 кг);
– Хагба Осман (до 48 кг);
– Какубава Кемал (до 48 кг).
Бронзовые медали получили:
– Килба Давид (до 43 кг);
– Квициния Данат (до 71 кг);
– Когония Нарт (до 44 кг).
Дополнительно сборная команда города Сухум заняла третье место в общекомандном зачёте.
Тренерский состав сборной команды города Сухум по вольной борьбе: Берая Игорь, Хашба Мераб, Алабян Размик, Бороловец Виктор.