ВЛАДИСЛАВ ДЖОПУА – ПОБЕДИТЕЛЬ ТУРНИРА ПО БЫСТРЫМ ШАХМАТАМ

Сухум. 12 мая 2026 г. Абхазия-Информ. Юный шахматист Владислав Джопуа из сухумской шахматной школы имени Анатолия Карпова стал победителем турнира по быстрым шахматам, который прошел 9 мая в Сочи и был посвящен Дню Победы.

Соревнования были напряженными. Владиславу удалось обойти сильных соперников-фаворитов турнира и занять первое место. Судьи отметили его высокий уровень подготовки и быстрый прогресс.

Второе место занял Тимур Скупченко, а третье – Вячеслав Шерстюков.

Владислав выступал в возрастной категории до 14 лет. Он тренируется в секции шахмат Управления по делам молодежи и спорта города Сухум под руководством О. Хурхумал.