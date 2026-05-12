Сухум. 12 мая 2026 г. Абхазия-Информ. В Сухуме продолжается реконструкция набережной, жители и гости столицы поделились своими ожиданиями. Свыше 12 тысяч жителей проголосовали за проект, стенд которого выставлен на набережной, – любой желающий может ознакомиться с новым обликом главного туристического объекта столицы. Каждый месяц планируется открывать новые участки по мере завершения работ.

Проект учитывает исторические особенности, считает гид и журналист Арифа Капба. Старый Сухум с его модерном и советской колоннадой останется. Но город выиграет и от появления современной части – с парком, кортами и аэрариями. Получится интересный баланс. Кроме того, до Сухума стало в разы легче добираться: аэропорт, «Диоскурия», а скоро регулярным станет катер «Комета».

«Многие друзья уже ездили на «Ласточке» из Сочи. За день можно успеть погулять по набережной, поесть хачапур, выпить кофе, сходить в театр. У людей даже за такую короткую однодневную поездку меняется восприятие, и они возвращаются снова», – говорит Капба.

Спортсмен Денис Саманба рассказал, что один из своих маршрутов по набережной он пробежал 1357 раз. Бегал даже через перекопанную набережную, когда это не мешало работам. По его словам, городская среда крайне важна для спорта.

«Я развиваю легкую атлетику, трейлранинг в Абхазии. Люблю спорт во всех проявлениях, поэтому городская среда очень важна. Приятно видеть, как все преображается. Надеюсь, скоро побегаю по свежей красивой набережной», – говорит он.

Появление обновленной набережной комфорта и стиля ждет и туристка из Ессентуков Оксана, которая приезжает в Абхазию не первый год. Она выбирает для отдыха республику за экологию, воздух и простор.

За работу по реконструкции отвечают Краснодарский край, Татарстан, Башкортостан, аэропорт «Сухум» и российско-абхазский бизнес – у каждого свой отрезок.