БАДРА ГУНБА ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЦЕРЕМОНИИ ВРУЧЕНИЯ ШТАНДАРТА НОВОМУ МИНИСТРУ ОБОРОНЫ
Сухум. 12 мая 2026 г. Абхазия-Информ. Сегодня в Министерстве обороны состоялась торжественная церемония вручения штандарта министра обороны Республики Абхазия. В мероприятии приняли участие президент Бадра Гунба и вице-президент Беслан Бигвава.
Руководитель Администрации президента Беслан Эшба огласил Указ президента о назначении Беслана Цвижба министром обороны.
Главнокомандующий Вооруженными силами Бадра Гунба поздравил Беслана Цвижба и выразил уверенность, что под его руководством министерство будет эффективно решать задачи по дальнейшему укреплению Вооруженных сил.
Бадра Гунба подчеркнул, что в условиях сложной международной обстановки и новых вызовов необходимо уделять особое внимание обороноспособности государства. В числе приоритетных направлений Президент обозначил повышение боевой готовности армии, совершенствование системы управления, укрепление воинской дисциплины и повышение уровня подготовки личного состава.
«Наши Вооруженные силы должны оставаться надежным гарантом безопасности, суверенитета и мирной жизни граждан Республики Абхазия. Государство и впредь будет уделять приоритетное внимание вопросам развития армии, модернизации материально-технической базы и социальной поддержке военнослужащих», – отметил президент.
Глава государства также выразил благодарность бывшему министру ведомства Владимиру Ануа за вклад в становление и развитие Вооруженных сил, выразив уверенность, что его знания и наставления еще послужат на благо Отечества.
Бадра Гунба пожелал успехов личному составу и подчеркнул, что обеспечение обороноспособности остается ключевой задачей государства.