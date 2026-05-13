Сухум. 13 мая 2026 г. Абхазия-Информ. Продолжается рабочий визит делегации Парламента в Турцию Республику. В составе делегации – председатель Комитета по социальной политике, труду, здравоохранению, демографии и делам ветеранов и инвалидов войны Рашида Айба, депутаты Дмитрий Маршан, Нарсоу Салакая, Демур Гогия, Астамур Джопуа.

В Стамбуле состоялась встреча с генеральным консулом Российской Федерации Александром Калачевым. Обсуждались вопросы практической помощи соотечественникам в получении документов, развития программ репатриации и совместных культурных инициатив по сохранению национальной идентичности.

Также в Стамбуле, Инегеле (с участием абхазов из Бурсы, Биледжика и Эскишехира) и Дюздже прошли встречи с представителями абхазской диаспоры. Главными темами стали вопросы упрощения процедуры получения гражданства, механизмов возвращения на историческую родину и демографии. Руководитель местного культурного центра Сельаами Ачугба, старейшины Эрол Кутелия, Абдул-Кадыр Ардзинба, Метин Хагуш и другие соотечественники затронули острые темы. Полномочный представитель Республики Абхазия в Турецкой Республике Ибрагим Авидзба разъяснил порядок взаимодействия с Госкомитетом Республики Абхазия по репатриации.

9 мая делегация по приглашению Генерального консула Российской Федерации приняла участие в торжественном приеме в здании Генконсульства в Стамбуле, посвящённом Дню Победы. Участники отметили, что общая история и память о подвиге предков являются фундаментом доверия и сотрудничества между народами.