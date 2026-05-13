В АБХАЗИИ СОБРАЛИ ПЕРВЫЙ УРОЖАЙ МИЧУРИНСКОЙ ЖИМОЛОСТИ

Сухум. 13 мая 2026 г. Абхазия-Информ. В конце 2025 года сотрудники научно-производственного центра «Агропищепром» на территории Института сельского хозяйства Академии наук Республики Абхазии заложили мичуринский сад. В нём учёные из наукограда высадили 80 кустов первой в мире жимолости, сорта которой были специально выведены для произрастания в субтропической зоне.

Накануне майских праздников из Абхазии пришло приятное известие: жимолость мичуринской селекции дала обильный урожай. Эту новость учёным наукограда сообщил заместитель президента Российской Академии наук, академик РАН Пётр Чекмарёв, который недавно посетил мичуринский сад в Сухуме.

«Пётр Александрович дегустировал наши новые южные сорта и ранее, но ягоду, которую он попробовал на участке мичуринского сада в Абхазии, показалась ему намного слаще, все восемь сортов были оценены на пять баллов с плюсом! Дело в том, что субтропический климат этого региона позволяет набирать жимолости больше сахаров», – отметил исполнительный директор НПЦ «Агропищепром», кандидат сельскохозяйственных наук Сергей Колесников.

Мичуринский сад в городе Сухуме также посетил президент Академии наук Абхазии Зураб Джапуа, который дал высокую оценку вкусовым качествам диковинной для республики северной ягоды, перешагнувшей, благодаря прорывному достижению учёных наукограда, границы природной климатической зоны.

Как отметил Сергей Колесников, жимолость – уникальное сырьё для пищевой промышленности. Из её плодов, богатых витаминами и биологически активными веществами, изготавливают лекарства, а также соки, морсы, компоты, нектары, варенье, джемы, кондитерские изделия, детское питание, натуральные ароматизаторы и красители, а также продукты спортивного и функционального назначения.

Отныне сдерживающий природный фактор распространения этой культуры в южные регионы преодолён, и жимолость может прекрасно произрастать в Республике Крым, Ростовской области, Краснодарском и Ставропольских краях, в Адыгее, Карачаево-Черкессии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и других республиках Северного Кавказа.

«Для нас, жителей Черноземья, жимолость – первая после зимы ягода. С недавнего времени первой ягодой после субтропической зимы и для жителей Абхазии стала мичуринская жимолость. Новый урожай они попробовали уже в конце апреля», – рассказал Сергей Колесников.

Как отметил учёный, сотрудники НПЦ «Агропищепром» заложили мичуринский сад собственными сортами садовых культур, полученных с применением новых методов клеточной селекции. Среди них уникальные сорта жимолости: «евразия», «Кремлёвская», «Лидмакс», «Медведевская», «Таймыр», «Атлантида», «Федерация» и особенный сорт, который создан в честь страны и прекрасного миролюбивого народа, – «Абхазия».

Расширение ареала произрастания культуры жимолости российские и абхазские учёные называют не иначе, как революцией в мировой интродукции. Дело в том, что все попытки распространить жимолость на Юг упирались в проблему повторного цветения культуры в несвойственный для неё период и приводили к гибели урожая и самого растения. Отныне эти природные противоречия преодолены. Сегодня с уверенностью можно сказать, что впервые в мировой практике мичуринским учёным из НПЦ «Агропищепром» удалось создать уникальные сорта культуры жимолости, пригодной для выращивания в субтропической зоне. Отметим, что до недавнего времени южной границей распространения жимолости в России был юг Воронежской области.

Напомним, в прошлом году руководство Мичуринска и Очамчырского района Республики Абхазии подписали соглашение о сотрудничестве и партнёрстве. Стороны обсудили возможности взаимодействия в области научных исследований, культурных мероприятий и образовательных программ. Одним из результатов этого сотрудничества стал первый в мире субтропический урожай сладкой витаминной ягоды, созданной учёными НПЦ «Агропищепром» из наукограда.