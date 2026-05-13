«КОМЕТА» ИЗ СОЧИ В СУХУМ ПРИБУДЕТ 15 МАЯ

Сухум. 13 мая 2026 г. Абхазия-Информ. Терминал Сухумского морского порта переоборудовали для пограничного контроля к приезду «Кометы», сообщил замгендиректора по коммерческой работе «Абхазского морского пароходства» Адамыр Габуния. Теперь пересечение госграницы будет осуществляться в выделенной для этого зоне.

«Установлено новое ограждение, усилена система видеонаблюдения для разделения зон, где есть пограничный таможенный контроль на причале и для того, чтобы создавать удобства для всех жителей и гостей столицы, доступ ко всей остальной инфраструктуре», – рассказал он.

По словам Габуния, пограничный таможенный контроль также осуществляется при выходе из морского порта Сочи.

Первый рейс скоростного судна «Комета» из Сочи в Сухум запланирован на 15 мая.