ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
«КОМЕТА» ИЗ СОЧИ В СУХУМ ПРИБУДЕТ 15 МАЯ

Новости Среда, 13 мая 2026 13:58
«КОМЕТА» ИЗ СОЧИ В СУХУМ ПРИБУДЕТ 15 МАЯ

Сухум. 13 мая 2026 г. Абхазия-Информ. Терминал Сухумского морского порта переоборудовали для пограничного контроля к приезду «Кометы», сообщил замгендиректора по коммерческой работе «Абхазского морского пароходства» Адамыр Габуния. Теперь пересечение госграницы будет осуществляться в выделенной для этого зоне.

«Установлено новое ограждение, усилена система видеонаблюдения для разделения зон, где есть пограничный таможенный контроль на причале и для того, чтобы создавать удобства для всех жителей и гостей столицы, доступ ко всей остальной инфраструктуре», – рассказал он.

По словам Габуния, пограничный таможенный контроль также осуществляется при выходе из морского порта Сочи.

Первый рейс скоростного судна «Комета» из Сочи в Сухум запланирован на 15 мая.

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

