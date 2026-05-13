В СУХУМЕ УСТАНОВЛЕН НОВЫЙ СВЕТОФОР С ВЫЗЫВНОЙ ФАЗОЙ

Сухум. 13 мая 2026 г. Абхазия-Информ. В Сухуме у средней школы № 14 им. А. Чехова по улице Акиртава установлен новый светофор с вызывной фазой, который заменяет старый транспортный светофор. Это решение, направленное на безопасность, позволяет пешеходам активировать красный сигнал для машин нажатием кнопки, останавливая движение для перехода.

После нажатия кнопки пешеходом загорается красный свет для автомобилей, обеспечивая безопасный переход, после чего цикл возвращается к разрешающему для транспорта зеленому свету.

Работы по модернизации направлены на повышение безопасности дорожного движения в зоне образовательного учреждения.