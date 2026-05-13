Сухум. 13 мая 2026 г. Абхазия-Информ. В высшей школе милиции МВД Абхазии началась государственная экзаменационная сессия. Сегодня свои знания по одной из ключевых дисциплин – «Уголовному праву» – продемонстрировали курсанты выпускного, четвертого курса.

До получения диплома об окончании высшего учебного заведения будущим офицерам предстоит сдать экзамен по предмету «Уголовный процесс», а также специализированные дисциплины по оперативно-розыскной деятельности и деятельности Госавтоинспекции.

На первом экзамене курсанты показали высокий уровень подготовки и серьезное отношение к учебе. По итогам преподаватель кафедры «Специальных и юридических дисциплин» Ефрем Хагба высоко оценил знания аттестуемых, отметив их глубокое понимание предмета и ответственный подход к обучению.