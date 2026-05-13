БАДРА ГУНБА РАССКАЗАЛ О ГЕОГРАФИИ ТУРИСТОВ В АБХАЗИИ

Сухум. 13 мая 2026 г. Абхазия-Информ. География туристов, прибывающих в Абхазию, охватывает широкий спектр. Подавляющая часть из них – это российские граждане, однако встречаются также гости из стран СНГ и дальнего зарубежья. Об этом заявил президент Абхазии Бадра Гунба в своём интервью для ТАСС.

«Что касается крупных городов, это Москва, Санкт-Петербург, а также города, с которыми нас связывают авиарейсы. У нас отдыхает немало людей из Донецкой и Луганской Народных Республик, а также из братских республик Северного Кавказа. Так что география наших туристов действительно обширна. Большинство из них — граждане РФ, но среди туристов есть и те, кто приезжает из стран СНГ и дальнего зарубежья», – отметил Гунба.

Президент подчеркнул, что для русских граждан не стоит искать комфортных коммуникаций в Абхазии – они уже имеются. Это отсутствие языкового барьера, присутствие в рублевой зоне и другие важные и ощутимые условия, которые, будучи незаметными, создают уникальную атмосферу пребывания на территории республики.