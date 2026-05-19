В АБХАЗИИ СТАРТОВАЛИ ОТБОРОЧНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ ПО КВОТАМ В РОССИЙСКИЕ ВУЗЫ

Сухум. 19 мая 2026 г. Абхазия-Информ. Началась кампания на 2026/27 учебный год. Конкурс серьезный: на 115 выделенных мест (это на 5 больше, чем годом ранее) подана 291 заявка. До 21 мая кандидатам предстоит пройти очные тесты по математике, русскому языку, истории, физике, химии и биологии.

По данным Россотрудничества, абхазская молодежь чаще всего выбирает медицину, IT и творческие направления в вузах Москвы, Санкт- Петербурга и Краснодара. А вот заявок на специальности в сфере энергетики, железнодорожного и авиатранспорта пока не хватает.

Главный бонус программы – успешная сдача тестов дает право на зачисление в вузы России без дополнительных экзаменов (исключение составляют лишь творческие профессии).