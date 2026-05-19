В ТЕАТРЕ ИСКАНДЕРА ГОТОВЯТ ПРЕМЬЕРУ АБХАЗСКОЙ СКАЗКИ
Новости Вторник, 19 мая 2026 20:10
Сухум. 19 мая 2026 г. Абхазия-Информ. Спектакль «Хайт, или Сказка без конца» покажут 31 мая, 1 и 2 июня. Это история о юноше, которого морское божество Хайт забирает к себе в ученики на три года. Отец сможет вернуть сына только если узнает его среди других юношей.
В постановке волшебный сюжет соединяется с элементами Апсуара – традиционного абхазского кодекса этики, чести и уклада жизни.
Спектакль создают режиссер Александра Мамкаева и художник Надежда Осипова.
