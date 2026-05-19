ГЛАВА МИД АБХАЗИИ ВСТРЕТИЛСЯ С ГРИГОРИЕМ КАРАСИНЫМ

Сухум. 19 мая 2026 г. Абхазия-Информ. В рамках рабочей поездки в г. Москву министр иностранных дел Республики Абхазия Олег Барциц встретился с Председателем Комитета Совета Федерации России по международным делам Григорием Карасиным.

Олег Барциц подчеркнул, что в последнее время абхазо-российскому сотрудничеству придан дополнительный импульс, реализуется множество масштабных инфраструктурных проектов. Также он отметил скоординированное взаимодействие между МИД Абхазии и МИД России.

Григорий Карасин, со своей стороны, отметил чрезвычайную важность для России сотрудничества с Абхазией в части поддержания баланса и мира на постсоветском пространстве.

В ходе встречи были обсуждены вопросы межгосударственного абхазо-российского сотрудничества, развития договорно-правовой базы, межпарламентского взаимодействия. Была подчеркнута важность взаимодействия на различных уровнях, в том числе, и на парламентском.