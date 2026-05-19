ОЛЕГ БАРЦИЦ ПОСЕТИЛ МГИМО МИД РОССИИ

Сухум. 19 мая 2026 г. Абхазия-Информ. В ходе рабочей поездки в г. Москву состоялся визит министра иностранных дел Республики Абхазия Олега Барциц в МГИМО МИД России и встреча министра с ректором МГИМО, академиком Анатолием Торкуновым. На встрече также присутствовали сотрудники МИД Республики Абхазия и Посольства Республики Абхазия в Российской Федерации, проректор МГИМО по молодежной политике, социальной работе и международным связям Станислав Суровцев.

В ходе встречи стороны обсудили развитие двустороннего сотрудничества в сфере высшего образования и науки, вопросы подготовки квалифицированных кадров для внешнеполитического ведомства Республики Абхазия, а также перспективы расширения академических программ и стажировок.

Олег Барциц подчеркнул, что углубление партнерских отношений в образовательной сфере является одним из ключевых направлений межгосударственного сотрудничества Абхазии и России.

Министр отметил, что МГИМО является одним из наиболее элитных и динамично развивающихся ВУЗов с богатой историей и выразил благодарность ректору за предоставляемые возможности для страны, в частности, предоставление квот на обучение для граждан Республики Абхазия, прохождение курсов повышения квалификации для руководящего состава МИД Абхазии.

«МГИМО – это признанный центр подготовки высококвалифицированных специалистов в области международных отношений. Для Абхазии сотрудничество с таким университетом открывает новые возможности для профессионального роста наших молодых дипломатов», – отметил Олег Барциц.

Анатолий Торкунов, со своей стороны, выразил готовность МГИМО к дальнейшему развитию партнёрских отношений с абхазской стороной, включая реализацию совместных образовательных программ и экспертных обменов.

По итогам встречи достигнуты договорённости о подготовке конкретных предложений по расширению сотрудничества. В частности, достигнута договоренность о подписании меморандума о сотрудничестве, который закрепит форматы курсов повышения квалификации для сотрудников МИД, а также выездных курсов экспертов МГИМО в Республике Абхазия для более широкой аудитории и открытых лекций для абхазских студентов.

Олег Барциц и Анатолий Торкунов договорились об установлении бюста выдающегося писателя Фазиля Искандера на территории вуза.

В завершение встречи, прошедшей в теплой и дружественной атмосфере, стороны обменялись памятными подарками.

В продолжение визита Олега Барциц в ректорском зале МГИМО состоялась встреча министра со студентами, в том числе, членами Абхазского землячества МГИМО.

Олег Барциц рассказал студентам о ключевых направлениях работы МИД, обсудил актуальные задачи Республики Абхазия во внешней политике и геополитическую ситуацию в регионе Южного Кавказа, ответил на многочисленные вопросы слушателей.