КОНСТАНТИН ПИЛИЯ: «НАША ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА – СОЗДАТЬ УСЛОВИЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОТЕНЦИАЛА ЖИТЕЛЕЙ»

Сухум. 19 мая 2026 г. Абхазия-Информ. Галский район – уникальный и специфический регион Абхазии. Будучи приграничной территорией, он несет особую нагрузку и ответственность. Об этом на пресс-конференции в студии АГТРК заявил глава администрации района Константин Пилия.

Главным богатством района он назвал его жителей – трудолюбивых, сплоченных и готовых к самоорганизации ради общего блага. Яркий пример — работы по расчистке русла городской реки Квишона для предотвращения паводков, которые велись силами самих горожан. Люди выходили на субботники со своими инструментами, техникой, топливом и продуктами. Благодаря такой народной поддержке масштабный проект потребовал от местного бюджета минимальных затрат.

«Мы придерживаемся принципа максимальной самостоятельности на местах: стремимся не обременять центральную власть лишними проблемами, а находить внутренние ресурсы и решения силами самого района при поддержке нашего бизнеса», – подчеркнул глава администрации.

Традиционно Галский район остается аграрным. Основу местного производства составляют выращивание и сбор сельскохозяйственных культур, в частности фундука. В настоящее время акцент смещается в сторону переработки сырья: строится крупный производственный комплекс, оборудованный современными холодильными камерами для сохранения урожая.

Местные власти активно привлекают бизнес к участию в социальных проектах. При выделении земельных участков или согласовании инвестиционных планов администрация проводит переговоры с предпринимателями, предлагая им оказать посильную помощь району в социальной сфере, и бизнес, как правило, охотно откликается на такие инициативы.

Идея создания Свободной экономической зоны (СЭЗ) в районе имеет высокий экономический потенциал, однако ее реализация столкнулась с юридическими трудностями. Управляющая компания с 2020 года не выполняла обязательства по оплате аренды земли, накопив долг порядка 70 миллионов рублей. После неоднократных предупреждений и переносов сроков президент принял решение аннулировать зону, хотя сам закон о СЭЗ продолжает действовать. В настоящее время дело находится на стадии судебного разбирательства во второй инстанции.

«Мы уверены, что перезапуск Свободной экономической зоны в будущем способен придать серьезный импульс экономике всей нашей страны», – заявил глава района.

Обеспечение района питьевой водой – приоритетная задача. Вода поступает в район самотеком, что обеспечивает независимость от электроснабжения, однако износ сетей, проложенных в 1963 году, требует масштабной реконструкции. Ситуация находится на постоянном контроле у премьер-министра.

Как отметил Пилия, недавний сель размыл дорогу и повредил магистральные трубы диаметром 500 и 700 миллиметров. В настоящее время поврежденный участок временно зафиксирован тросами. В конце июня планируется начать работы по укреплению русла реки тетраподами и восстановлению насыпи. Параллельно предусмотрен ремонт головного водозаборного сооружения, где теряется до половины объема воды. Для резервного снабжения города восстанавливаются и бурятся новые артезианские скважины глубиной около 25 метров.

Острым вопросом остается районная свалка, куда свозятся твердые коммунальные отходы, в том числе из Сухума и Сухумского района. Полигон расположен на землях сельхозназначения, не огорожен и создает угрозу для грунтовых вод. Жители близлежащих домов регулярно жалуются на экологическую обстановку.

Администрация рассматривала проект платного приема мусора из других районов, однако тарифы оказались неподъемными. Сейчас обсуждается компромиссный вариант: Сухум готов компенсировать затраты на уборку, но Галскому району необходима собственная тяжелая техника – бульдозеры и экскаваторы, на покупку которых пока нет средств.

«Обеспечение района чистой питьевой водой и решение проблемы мусорной свалки – наши главные приоритеты», – отметил глава района.

Несмотря на то, что побережье находится в 30 километрах от центра района, а дорожная инфраструктура развита недостаточно, администрация делает ставку на развитие туризма. Ведутся работы по обустройству недавно открытых пещер и созданию безопасных туристических маршрутов. Цель – превратить район из точки «однодневного туризма» в полноценный кластер с развитой сервисной инфраструктурой.

Приграничный статус накладывает отпечаток на повседневную жизнь. На сегодняшний день полноценно функционирует только центральный переход через реку Ингур. Ежедневно границу в обе стороны пересекают от 2 до 2,5 тысячи человек. Торговля (в основном вывоз фундука и ввоз товаров народного потребления) положительно сказывается на микроэкономике и доходах местных жителей, поэтому администрация заинтересована в сохранении и упорядочении этого процесса.

В районе фиксируется общая тенденция к снижению численности населения и сокращению числа школьников. Многие уезжают на заработки, дома остаются пустыми. По данным переписи 2011 года, в районе проживало около 30 тысяч человек (7 тысяч – в городе и 23 тысячи – в селах), однако текущие цифры требуют актуализации.

По словам Пилия, у жителей района есть проблемы с документированием.

Для удержания молодежи в районе администрация видит необходимость в совершенствовании законодательства.

«Мы хотим сделать так, чтобы люди не хотели уезжать из района, а хотели оставаться здесь, жить и работать», – сказал Пилия.

Отдельный блок пресс-конференции касался вопроса восстановления галцам исконных абхазских фамилий. Принятый ранее парламентом документ содержал юридическую недоработку, из-за которой лица без гражданства, постоянно проживающие в Галском районе, не могут восстановить свои исторические абхазские фамилии. Общественная палата провела конференцию и направила соответствующие предложения в Парламент. Руководство района надеется, что депутаты оперативно внесут необходимые изменения.

«Все дети, родившиеся в республике, – это наши дети. Они должны стать нашими полноценными гражданами», – подчеркнул глава администрации.

Образовательный процесс координируется Министерством просвещения. В школах изучается абхазский язык (около 20 часов в неделю), а также грузинский язык и литература (в объеме обязательной программы), чтобы дети не утрачивали родную речь.

Комментируя публикацию в Telegram-каналах «заявки» директора одной из местных школ к грузинскому «правительству в изгнании» о поставке канцелярии, глава администрации назвал это провокацией. На документе с грузинским текстом стояла абхазская печать, а перевод был выполнен на русский язык.

Правоохранительные органы и профильное министерство провели проверку; указанный в письме руководитель на данный момент должность не занимает.

Галский район активно развивает сотрудничество с регионами Российской Федерации, в том числе с Ярославской и Тамбовской областями. Контакты носят практический характер: это обмен опытом в сфере аграрных технологий, культурные связи и организация детского отдыха.

Отдельно глава района отметил успехи местного телеканала «Гал Медиа». Несмотря на то, что у большинства сотрудников нет профильного образования, коллектив вышел на высокий профессиональный уровень. Канал востребован, его работу замечают на республиканском уровне – вплоть до заказов на съемки от РУСДРАМа. Администрация поддерживает канал, инвестируя в модернизацию материально-технической базы, закупку современного оборудования и обустройство студии.

Положительные изменения отмечаются в сфере здравоохранения под руководством нового главврача ЦРБ Астамура Гамгия, который проявил себя не только как высококлассный нейрохирург, но и как эффективный менеджер.

Сегодня в районной больнице работают узкопрофильные специалисты – хирурги, травматологи, офтальмологи, невролог, кардиолог и др.

Бригады районной скорой помощи обслуживают не только галцев, но и жителей Ткуарчалского и Очамчырского районов.

В то же время здание ЦРБ нуждается в капитальном ремонте. Острой проблемой остается отсутствие грузового лифта для подъема лежачих пациентов на верхние этажи – соответствующий запрос направлен в правительство. Также ведется работа по бурению собственной артезианской скважины для обеспечения больницы бесперебойным автономным водоснабжением.

По мнению Пилия, силами одной лишь администрации невозможно добиться устойчивой позитивной динамики: «Наша главная задача – создать людям правовые и инфраструктурные условия, чтобы помочь реализовать потенциал жителей».

Об этом сообщает Апсныпресс.