В СУХУМЕ СОСТОИТСЯ КРОСС «БОЛЬШИЕ ЗАБЕГИ НАРТОВ»

Сухум. 19 мая 2026 г. Абхазия-Информ. 20 мая в Сухуме пройдет Республиканский легкоатлетический кросс «Большие забеги Нартов». Спортивное мероприятие приурочено ко Дню памяти махаджиров. Женщинам предстоит преодолеть 3 000 метров, а мужчинам – 5 000 метров. Принять участие в забеге может любой желающий в возрасте от 14 лет и старше.

Участникам необходимо собраться в 11:00 на набережной Махаджиров (район драмтеатра). Старт забега запланирован на 12:00 от села Яштуха, после чего бегуны направятся к финишной черте, расположенной на станции Гума.

Участники, выступающие индивидуально, должны предоставить в судейскую коллегию копию паспорта и медицинскую справку о допуске к бегу.