В ГОСКОМИТЕТЕ ОТМЕТИЛИ ГРАМОТАМИ УЧАСТНИКОВ КУЛЬТУРНОГО МАРАФОНА «ВЕСНА В АБХАЗИИ»

Сухум. 19 мая 2026 г. Абхазия-Информ. В Госкомитете по делам молодежи и спорта состоялось награждение молодых художников, принявших участие в Республиканском культурном марафоне «Весна в Абхазии».

Грамоты участникам вручили вице-премьер, председатель Госкомитета Таращ Хагба, заместитель председателя Роман Цкуа, начальник отдела по работе с молодежью Беслан Аршба, директор департамента по делам молодежи и спорта администрации города Сухум Эльза Хагба. Руководство ведомства поблагодарило молодых авторов за активное участие в культурной жизни республики.

Республиканский культурный марафон «Весна в Абхазии» объединил молодых художников со всех районов страны. В рамках проекта начинающие авторы представили свои творческие работы на выставочных площадках республики.