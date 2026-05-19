ТАМЕРЛАН ТМЕНОВ ПРОВЕЛ МАСТЕР-КЛАСС ДЛЯ ВОСПИТАННИКОВ КЛУБА «АЛМАЗ»

Сухум. 19 мая 2026 г. Абхазия-Информ. Бронзовый призер Олимпийских игр 2000 года, серебряный призер Олимпийских игр 2004 года, многократный призер чемпионатов мира, семикратный чемпион Европы, чемпион Европы в абсолютной категории, многократный чемпион России Тамерлан Тменов провел мастер-класс в спортивном клубе «Алмаз».

Участниками мастер-класса стали около 80 воспитанников клуба. В ходе тренировки именитый спортсмен продемонстрировал технику выполнения приемов, поделился профессиональным опытом и ответил на вопросы юных дзюдоистов.

Обращаясь к спортсменам, Тамерлан Тменов отметил важность дисциплины, упорства и постоянной работы над собой.