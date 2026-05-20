В ОТНОШЕНИИ ПОДОЗРЕВАЕМЫХ ПО ФАКТУ ПОХИЩЕНИЯ ГРАЖДАН ТУРЦИИ ИЗБРАНА МЕРА ПРЕСЕЧЕНИЯ
Сухум. 20 мая 2026 г. Абхазия-Информ. Сухумским городским судом в отношении подозреваемых Еремина Александра Олеговича, Токоглу Тайфуна и Ардзинба Аслана Дмитриевича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Вместе с тем, Сухумским городским судом по ходатайству стороны защиты продлены сроки задержания подозреваемых Ашуба Тарыка Рухиевича, Ажиба Шади Шемсеттиновича и Челикджан Гекхана, после чего судом будут рассмотрены ходатайства органа расследования об избрании последним меры пресечения в виде заключения под стражу.
