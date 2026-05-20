АБХАЗИЯ, РОССИЯ И ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ ОБСУДИЛИ ПОВЕСТКУ ПРЕДСТОЯЩИХ ЖЕНЕВСКИХ ДИСКУССИЙ

Сухум. 20 мая 2026 г. Абхазия-Информ. Министр иностранных дел Абхазии Олег Барциц, заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Михаил Галузин и государственный советник президента Республики Южная Осетия Константин Кочиев обсудили повестку дня, предстоящего 1 июля 67-раунда Международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье. С абхазской стороны во встрече приняли участие заместитель министра иностранных дел Одиссей Бигвава, сотрудники МИД Лаша Авидзба и Астанда Патарая, советник посольства Республики Абхазия в Российской Федерации Кан Тания.

«В Министерстве иностранных дел России в преддверии 67-раунда Международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье (МДЗ) состоялась встреча Олега Барцица с Михаилом Галузиным. Во встрече также приняла участие делегация Южной Осетии во главе с Константином Кочиевым. Состоялся предметный обмен мнениями по ключевым вопросам повестки дня предстоящего раунда Женевских дискуссий, стороны выразили обоюдную готовность продолжать совместный диалог и работу над достижением поставленных целей по обеспечению безопасности и стабильности в регионе», – говорится в сообщении МИД Абхазии.

Отмечается, что особое внимание было уделено вопросу заключения юридически обязывающего документа о международных гарантиях неприменения силы между Республикой Абхазия и Грузией, Южной Осетией и Грузией.

Абхазская сторона в очередной раз заявила о своей готовности возобновить работу Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ).

Участники встречи также обсудили проблемы гуманитарного характера, связанные со свободой передвижения, а также ряд других актуальных вопросов, представляющих взаимный интерес.

«Международные дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье – единственный многосторонний переговорный формат, запущенный после событий августа 2008 года. В нем принимают участие представители Республики Абхазия, Республики Южная Осетия, Российской Федерации и США при сопредседательстве ООН, ОБСЕ и ЕС. Формат остается важной площадкой для прямого диалога по вопросам региональной безопасности», – подчеркнули в МИД Абхазии.

