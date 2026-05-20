РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА ГЛАВ МВД АБХАЗИИ И ЮЖНОЙ ОСЕТИИ

Сухум. 20 мая 2026 г. Абхазия-Информ. В Цхинвале состоялась рабочая встреча вице-премьера правительства, министра внутренних дел Республики Абхазия генерал-майора милиции Роберта Киут и министра внутренних дел Республики Южная Осетия генерал-майора милиции Эрислава Мамиева.

Во встрече приняли участие представитель МВД России в Республике Абхазия полковник полиции Сергей Голенков, директор Совместного информационно-координационного центра органов внутренних дел Абхазии и России полковник полиции Юрий Марышев, ВРИО начальника правового управления, помощник министра внутренних дел Абхазии полковник милиции Батал Агрба, Чрезвычайный и полномочный посол Республики Абхазия в Республике Южная Осетия Алан Елбакиев.

Участники обсудили актуальные вопросы сотрудничества правоохранительных органов двух республик, уделив особое внимание организационным аспектам деятельности Совместных информационно-координационных центров органов внутренних дел.

Делегация МВД Абхазии посетила административное здание Совместного информационно-координационного центра органов внутренних дел РЮО и России, где гостям продемонстрировали инфраструктуру объекта и современное техническое оснащение экспертно-криминалистической лаборатории, автотехнического бокса и тира.

В завершении мероприятия представители министерств возложили цветы к памятнику «Защитникам Отечества».

Об этом сообщает сайт МВД.