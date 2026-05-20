АБХАЗИЯ ЗАПУСТИТ ТУРИСТИЧЕСКИЙ ЧАТ-БОТ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ В 2026
Сухум. 20 мая 2026 г. Абхазия-Информ. Министр туризма Абхазии Астамур Логуа объявил о запуске в 2026 году первой цифровой платформы в виде чат-бота для помощи туристам. Платформа обеспечит удобный доступ к информации о популярных достопримечательностях республики.
Логуа подчеркнул, что данный проект Министерства туризма в настоящее время находится в стадии разработки.
«В 2026 году в Абхазии действительно предполагается запуск единой цифровой туристической платформы в формате чат-бота. Основной целью этого сервиса является обеспечение туристов быстрым и удобным доступом к необходимой информации во время пребывания в республике», – заявил Логуа.
Абхазия расположена в Закавказье и омывается водами Черного моря. Республика разделена на семь районов:
Гагрский
Сухумский
Очамчырский
Галский
Ткуарчалский
Гудаутский
Гулрыпшский.
Также включает город республиканского значения – Сухум.
Среди ключевых достопримечательностей, привлекающих туристов, можно выделить:
озеро Рица
Новоафонскую пещеру
Гегский водопад
Сухумский ботанический сад
Новоафонский Симоно-Кананитский монастырь
Анакопийскую крепость.
Также отмечается популярность дачи Сталина в Мюссере. Ежегодно Абхазию посещает более миллиона туристов, включая путешественников, совершающих однодневные туры из российского Сочи.
