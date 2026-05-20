ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
АБХАЗИЯ ЗАПУСТИТ ТУРИСТИЧЕСКИЙ ЧАТ-БОТ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ В 2026

Среда, 20 мая 2026
Сухум. 20 мая 2026 г. Абхазия-Информ. Министр туризма Абхазии Астамур Логуа объявил о запуске в 2026 году первой цифровой платформы в виде чат-бота для помощи туристам. Платформа обеспечит удобный доступ к информации о популярных достопримечательностях республики.

Логуа подчеркнул, что данный проект Министерства туризма в настоящее время находится в стадии разработки.

«В 2026 году в Абхазии действительно предполагается запуск единой цифровой туристической платформы в формате чат-бота. Основной целью этого сервиса является обеспечение туристов быстрым и удобным доступом к необходимой информации во время пребывания в республике», – заявил Логуа.

Абхазия расположена в Закавказье и омывается водами Черного моря. Республика разделена на семь районов:

Гагрский

Сухумский

Очамчырский

Галский

Ткуарчалский

Гудаутский

Гулрыпшский.

Также включает город республиканского значения – Сухум.

Среди ключевых достопримечательностей, привлекающих туристов, можно выделить:

озеро Рица

Новоафонскую пещеру

Гегский водопад

Сухумский ботанический сад

Новоафонский Симоно-Кананитский монастырь

Анакопийскую крепость.

Также отмечается популярность дачи Сталина в Мюссере. Ежегодно Абхазию посещает более миллиона туристов, включая путешественников, совершающих однодневные туры из российского Сочи.

« РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА ГЛАВ МВД АБХАЗИИ И ЮЖНОЙ ОСЕТИИ МИНИСТР ТУРИЗМА АБХАЗИИ ЛОГУА: РУССКИЕ СОСТАВЛЯЮТ ОСНОВУ ТУРПОТОКА »
