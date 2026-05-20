МИНИСТР ТУРИЗМА АБХАЗИИ ЛОГУА: РУССКИЕ СОСТАВЛЯЮТ ОСНОВУ ТУРПОТОКА
Сухум. 20 мая 2026 г. Абхазия-Информ. Министр туризма Абхазии Астамур Логуа сообщил, что основную часть отдыхающих в республике составляют русские. Однако республика также пользуется популярностью среди граждан Белоруссии и Армении. Местные достопримечательности ежегодно привлекают не менее миллиона туристов.
В ответ на вопрос о том, из каких стран чаще всего приезжают в Абхазию, Логуа отметил, что согласно мониторингу министерства, в большей степени это Белоруссия и Армения. Русские же составляют основную часть отдыхающих, следом за ними приезжают иностранцы из стран Содружества Независимых Государств (СНГ), Ближнего Востока и Европы.
«Для Абхазии очень важно развивать международный туризм и принимать всё больше иностранных гостей», – добавил Логуа.
