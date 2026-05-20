ОФИЦИАЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ КУРОРТНОГО СЕЗОНА В АБХАЗИИ ПЛАНИРУЕТСЯ В НАЧАЛЕ ИЮНЯ
Сухум. 20 мая 2026 г. Абхазия-Информ. Открытие курортного сезона в Абхазии запланировано на начало июня. Об этом в разговоре с РИА Новости заявил министр туризма республики Астамур Логуа. В настоящее время специалисты профильных министерств, районных администраций и представители туристического сектора активно готовятся к летнему сезону.
В рамках подготовки проводятся работы по санитарной очистке территорий, благоустройству пляжей, ремонту дорожной инфраструктуры, модернизации инженерных сетей и обновлению объектов туристического интереса. Кроме того, в регионе продолжаются мероприятия по восстановлению исторических и культурных памятников.
«Официальное открытие курортного сезона планируется в начале июня после завершения комплекса подготовительных мероприятий», – подчеркнул Логуа.
Министр отметил, что для властей республики приоритетным является качественная подготовка туристической инфраструктуры, а не сроки начала сезона.
