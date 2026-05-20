ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ КУРОРТНОГО СЕЗОНА В АБХАЗИИ ПЛАНИРУЕТСЯ В НАЧАЛЕ ИЮНЯ

Новости Среда, 20 мая 2026 14:09
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ КУРОРТНОГО СЕЗОНА В АБХАЗИИ ПЛАНИРУЕТСЯ В НАЧАЛЕ ИЮНЯ

Сухум. 20 мая 2026 г. Абхазия-Информ. Открытие курортного сезона в Абхазии запланировано на начало июня. Об этом в разговоре с РИА Новости заявил министр туризма республики Астамур Логуа. В настоящее время специалисты профильных министерств, районных администраций и представители туристического сектора активно готовятся к летнему сезону.

В рамках подготовки проводятся работы по санитарной очистке территорий, благоустройству пляжей, ремонту дорожной инфраструктуры, модернизации инженерных сетей и обновлению объектов туристического интереса. Кроме того, в регионе продолжаются мероприятия по восстановлению исторических и культурных памятников.

«Официальное открытие курортного сезона планируется в начале июня после завершения комплекса подготовительных мероприятий», – подчеркнул Логуа.

Министр отметил, что для властей республики приоритетным является качественная подготовка туристической инфраструктуры, а не сроки начала сезона.


