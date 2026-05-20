ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

28 ЛЕТ СО ДНЯ НАСТУПАТЕЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ ПО ЛИКВИДАЦИИ ГРУЗИНСКИХ ВООРУЖЕННЫХ ФОРМИРОВАНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГАЛСКОГО РАЙОНА

Новости Среда, 20 мая 2026 14:19
Сухум. 20 мая 2026 г. Абхазия-Информ. В мае 1998 года Министерство обороны Республики Абхазия провело масштабную военную операцию по ликвидации грузинских диверсионных групп и бандформирований на территории Галского района. Вместе с военнослужащими регулярной абхазской армии в оперативных мероприятиях принимали участие сотрудники Службы государственной безопасности (СГБ), Министерства внутренних дел (МВД) и бойцы-резервисты.

Накануне операции: оперативная обстановка

О деталях тех дней вспоминает генерал-полковник Владимир Ануа – в 1998 году заместитель министра обороны и командующий Восточной группой войск (ВГВ), а ныне советник министра обороны.

«В конце апреля – начале мая 1998 года, выполняя указание Министра обороны Владимира Миканба, мы призвали в силовые структуры (в частности, в милицию Галского района) около 50 резервистов.

В ходе обследования всей верхней части Галского района, вплоть до сел Саберио и Лекухона, мы обнаружили, что на школах, административных зданиях и других учреждениях Верхней зоны уже вывешены грузинские флаги. Из представителей абхазских властей там находились лишь несколько сотрудников МВД (Бобуа, Уратадзе, Хишба и другие), которые были полностью отрезаны от «большой земли». Места их дислокации грузинские формирования регулярно обстреливали из гранатометов.

Было очевидно: действовать нужно незамедлительно. По оперативным данным, противник планировал к 26 мая – Дню независимости Грузии – полностью отрезать Галский район и де-факто аннексировать его, оторвав от Абхазии.

Руководство республики отчетливо понимало, что реагировать нужно решительно, но крайне аккуратно, тщательно взвесив все силы и возможности. К весне 1998 года активность грузинских вооруженных формирований достигла пика. Имея разветвленную сеть информаторов и налаженную систему наблюдения, они четко отслеживали любые передвижения абхазских властей и российских миротворцев. Противник целенаправленно устраивал засады и минировал дороги для уничтожения конкретных лиц и бронетехники, внесенных в их «черные списки».

Вся территория Галского района была разделена на зоны ответственности диверсионных отрядов. До марта 1998 года таких зон насчитывалось восемь. К этому моменту, наряду с «Белым легионом» Дато Шенгелия, в районе начала действовать новая диверсионно-террористическая организация «Лесные братья». В общей сложности численность личного состава противника в Галском районе превышала 2 тысячи человек».

Хроника боевых действий

Начало операции (20 мая)

«Подготовка заняла три дня, – вспоминает Владимир Ануа. – Вечером 19 мая я доложил министру обороны РА о разработанном плане. Получив его одобрение, 20 мая 1998 года в 05:00 резервисты ВГВ совместно со спецподразделениями Минобороны, СГБ и МВД РА приступили к ликвидации грузинских формирований».

Наступление развивалось по двум ключевым направлениям:

Направление с. Репо-Эцер – с. Хумушкур (под командованием Славика Кучуберия и Лизберта Поцхол-оглы). На подступах к Хумушкуру первая группа столкнулась с глубоко эшелонированной обороной противника и после ожесточенного боя, понеся потери, была вынуждена временно отступить.

Направление с. Салхино – с. Сида (под командованием Лаврентия Миквабия). Вторая группа успешно разгромила силы противника на подступах к Сиде и к 14:30 того же дня овладела селом.

В городе Гал был развернут передовой пункт управления (ППУ), и утром 22 мая началась крупномасштабная фаза операции, к которой подключились отдельные группы от каждой мотострелковой резервной бригады.

Передовой пункт управления (г. Гал)                                      

Этап 1: 20-22 мая                              

Овладение с. Сида.                                  

Встречные бои у с. Хумушкур.                

Этап 2: до 25 мая

Выход к р. Ингур.

Зачистка рубежа Таглан – Салхино.

Основные этапы и направления

I этап: к 07:40 боевая задача первого этапа была в основном выполнена, хотя подразделениям на втором направлении все еще не удавалось занять село Хумушкур.

II этап: группа подполковника Р. Смыр (МВД), наступая с рубежа Таглан – ж/д станция Салхино в направлении Таглан-2, получила приказ ликвидировать группировку противника в самом селе и на укрепленном районе у железнодорожной эстакады. К исходу 25 мая подразделения должны были выйти к государственной границе по реке Ингур, после чего форсировать реку Марача и двигаться к реке Оквиноре. В целом этап прошел по плану, за исключением задержки в районе Дихазурги, где противник оказал мощное сопротивление.

III этап: охватывает период после подписания Гагрского соглашения от 25 мая 1998 года. Абхазские войска прорвали оборону противника и вышли к центру села Саберио, где в 13:00 26 мая остановились в соответствии с условиями прекращения огня. Другие группы, продвигавшиеся от канала реки Оквиноре по направлению Гагида – Дихазурга – Квишона, соединились с подразделениями в Зарцупе на рубеже сел Второе Отобая — Накаргал – Пичора и в 15:00 26 мая также прекратили движение.

Итоги операции

Генерал-полковник Владимир Ануа отмечает: «В начале нашей крупномасштабной операции грузинское полевое командование запрашивало у Эдуарда Шеварднадзе ввод бронетехники в Галский район для развертывания полномасштабной войны против Абхазии. Однако руководство Грузии отказалось пойти на этот шаг, прекрасно осознавая катастрофические последствия.

В ходе этих тяжелых боев силовые структуры Абхазии потеряли 8 человек убитыми, еще 20 получили ранения… Но поставленная перед нами задача была полностью выполнена. И это исключительно заслуга наших бойцов!»

Военная операция, проходившая с 20 по 26 мая 1998 года, завершилась полным разгромом грузинских вооруженных формирований в Галском районе. Благодаря решительным действиям абхазской армии была окончательно ликвидирована угроза отторжения района от Республики Абхазия. Наступательные мероприятия мая 1998 года вновь продемонстрировали высокую боеготовность, слаженность и оборонный потенциал Вооруженных сил страны.

